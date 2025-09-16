Áp thấp trên Biển Đông gây mưa dông tại nhiều tỉnh thành

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 16/9, vùng áp thấp đang hoạt động trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp, sau có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động tại khu vực trên cần lưu ý chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Vùng áp thấp trên Biển Đông khả năng mạnh lên thành áp thấp (Hệ thống giám sát thiên tai).

Theo dự báo, từ đêm 17/9 đến ngày 25/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ ngày 18-21/9 đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Huế từ khoảng ngày 19/9 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, từ khoảng ngày 20/9 mưa có khả năng giảm dần.

Cơ quan khí tượng nhận định trong tháng 9 khả năng có 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến nước ta.

Theo dự báo, tháng 10-12, bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta có khả năng ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm khoảng 4,5 cơn, đổ bộ vào đất liền khoảng 1,9 cơn).