Nước lũ cuồn cuộn sau cơn mưa lớn ở Khánh Hòa

Tối 15/9, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, cho biết hơn 100 người gồm công an, quân sự, dân quân đang khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn.

Trước đó, vào chiều cùng ngày, tại xã Lâm Sơn có mưa lớn. Sau cơn mưa, nước lũ cuồn cuộn đổ về các sông, suối ở địa phương, tàn phá nhiều diện tích hoa màu.

Nước lũ lên nhanh tại xã Lâm Sơn (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Ông Hùng cho hay, trận mưa lũ xảy ra vào chiều cùng ngày chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 13h đến 15h ngày 15/9, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to, trong đó có xã Lâm Sơn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Lâm Sơn di dời tài sản (Ảnh: Vĩnh Khánh).

Dự báo trong đêm cùng ngày tiếp tục có mưa với lượng phổ biến 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa như: Bác Ái, Bắc Khánh Vĩnh, Cam Hiệp, Diên Lâm, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Nam Ninh Hòa, Tân Định…