Công tác chuẩn bị bầu cử ở vùng biên thuận lợi nhờ VNeID, mạng xã hội

Người dân vùng biên sẵn sàng cho ngày hội non sông

Phường Thường Lạc (tỉnh Đồng Tháp) là một trong những địa phương có đường biên giới giáp với Campuchia. Những ngày qua, các cán bộ thuộc ủy ban bầu cử không ngừng tuyên truyền cũng như hoàn tất việc niêm yết danh sách trích ngang, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các điểm bỏ phiếu.

Hai điểm bỏ phiếu giáp biên giới và xa nhất của phường Thường Lạc là đơn vị bầu cử số 3, khu vực bỏ phiếu số 9 toạ lạc tại khóm Cầu Muống và đơn vị bầu cử số 1 ở khóm Bình Hoà Thuận đã hoàn tất niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Bà Trần Thị Màu (60 tuổi, ngụ khóm Cầu Muống) đọc danh sách ứng cử viên (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chung Văn Sum, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Thường Lạc, cho biết dân số của phường là hơn 38.000 người, hiện phường rà soát thì có hơn 28.000 cử tri sẽ bỏ phiếu tại 20 khu vực. Con số chính xác sẽ được chốt vào ngày 14/3, khi đó sẽ có danh sách cử tri và hoàn tất việc phát phiếu bầu chọn đến từng hộ dân.

Phường không có người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, hiện có 38 người ứng cử HĐND phường, trong đó chọn ra 23 người. Trong số 38 người ứng cử có ni sư, chủ doanh nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, đảm bảo 5 ứng cử viên ngoài Đảng. Trình độ cao nhất của các ứng cử viên là thạc sĩ.

Theo ông Sum, đa số người dân phường Thường Lạc đều làm thuê mưu sinh, người già ở địa phương còn người trẻ đi làm tứ xứ. Điểm đặc biệt của phường là có đường biên giới giáp với nước bạn Campuchia, do vậy thời điểm này vấn đề an ninh trật tự, quốc phòng rất được chú trọng.

"Dù trước, trong hay sau thời điểm bầu cử, địa phương rất mực quan tâm tình hình an ninh trật tự. Ngoài lực lượng công an, quân sự, phường còn có đồn biên phòng và các tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới do người dân địa phương xung phong đảm trách", ông Sum nói thêm.

Cũng theo ông Sum, cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ 2026-2031 có sự thay đổi rất đặc biệt, không chỉ là cuộc bầu cử mang tính lịch sử kể từ khi sáp nhập mà đợt này nhờ công nghệ, chuyển đổi số, các hoạt động như rà soát danh sách cử tri, tuyên truyền, vận động bầu cử, thông tin ứng cử viên đều thực hiện dễ dàng thông qua phần mềm VNeID, mạng xã hội...

Ông Chung Văn Sum (người đứng) họp thành viên tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới trước thời điểm bầu cử (Ảnh: Lê Dũng).

Áp dụng mạnh mẽ chuyển đổi số trong bầu cử

Còn xã Nhơn Mỹ (TP Cần Thơ) là một trong những địa phương có đông đồng bào Khmer sinh sống, không khí chuẩn bị cho ngày hội non sông đang rộn ràng khắp nẻo phum, sóc. Ở mỗi ấp đều có loa phát thanh tuyên truyền bằng tiếng Việt và Khmer để bà con địa phương nắm rõ thông tin bầu cử sắp tới.

Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Mỹ, cho biết địa bàn xã có hơn 42.000 nhân khẩu, tính đến thời điểm này có trên 33.000 cử tri, trong đó có khoảng 1.600 cử tri thuộc dân tộc Khmer.

Xã Nhơn Mỹ có 34 tổ bỏ phiếu, trong đó khu vực bỏ phiếu có đông người dân tộc nhất là ở ấp An Nghiệp. Hiện tại xã đã hoàn tất việc niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chậm nhất đến ngày 13/3 sẽ cập nhật xong danh sách cử tri.

Xã Nhơn Mỹ không có đại biểu ứng cử Quốc hội và HĐND TP, hiện có 39 đại biểu ứng cử HĐND xã, trong đó có giáo viên và hoà thượng. Trình độ cao nhất của ứng cử viên là thạc sĩ.

Theo ông Điệp, để đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau thời điểm bầu cử, công an xã phối hợp quân sự và lực lượng an ninh cơ sở, dân quân thường trực tổ chức các đợt tuần tra khi phát hiện sự việc bất thường sẽ sớm xử lý, không để ảnh hưởng công tác bầu cử.

Ngoài ra UBND xã còn có Ban chỉ đạo 35, đây là bộ phận chuyên rà soát, xử lý các thông tin xấu, tiêu cực nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá trên mạng xã hội.

"Trong tuần sau, ngày 14/3, lực lượng công an và quân sự xã bầu cử trước để hôm sau bảo vệ an ninh trật tự. Chậm nhất ngày 13/3 chúng tôi sẽ phát xong thẻ cử tri cho bà con. Xã Nhơn Mỹ tin rằng với quyết tâm và sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân sẽ giúp địa phương có ngày bầu cử thành công tốt đẹp", ông Điệp nói.

Bà Sa Cu đọc danh sách ứng cử viên HĐND xã Nhơn Mỹ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cũng theo ông Điệp, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031 có nhiều bước tiến quan trọng, nhất là trong khâu rà soát danh sách cử tri và vận động bầu cử. Với phần mềm quản lý nơi cư trú của Bộ Công an, sau khi công an xã rà soát sẽ gửi danh sách qua uỷ ban bầu cử xã, thay vì trước đây từng ấp sẽ lập danh sách đưa về.

Bên cạnh đó, với chiếc điện thoại thông minh có cài đặt các ứng dụng, phần mềm để người dân dễ dàng nắm rõ tiểu sử, lý lịch của các ứng cử viên, đây là một hình thức tuyên truyền khác biệt nhưng đầy hiệu quả so với những nhiệm kỳ trước.

Bà Lâm Thị Sa Cu (75 tuổi, ngụ ấp An Nghiệp) cho biết, mấy ngày nay qua báo đài cũng như được cán bộ xã, ấp tuyên truyền bà biết chủ nhật tuần sau sẽ đến ngày bầu cử.

"Chuẩn bị đến ngày đi bầu cử, gia đình tôi và nhiều người dân địa phương đều rất vui mừng, phấn khởi", bà Cu nói thêm.