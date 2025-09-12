Xã ở Đồng Nai ngập sâu sau mưa lớn

Rạng sáng 12/9, mưa lớn kéo dài phía thượng nguồn đã khiến lũ sông Buông dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng tại nhiều khu dân cư xã An Viễn (Đồng Nai). Một số tuyến đường ngập sâu từ 0,3 đến 0,6m, giao thông chia cắt.

Hàng chục nhà dân bị ngập, nước lũ dâng vào nhà, hư hỏng nhiều đồ đạc. Ô tô, xe máy không thể lưu thông vào vùng ngập sâu. Người dân phải di chuyển bằng xe máy cày qua vùng ngập sâu.

Lực lượng quân đội giúp người dân di dời tài sản tại xã An Bình (Ảnh: Ban chỉ huy quân sự xã An Bình).

Anh Nguyễn Văn Hiếu (xã An Viễn, Đồng Nai) cho biết, năm nay nước sông Buông dâng cao nhiều lần, ngập lụt liên tục từ đầu mùa mưa đến nay, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của người dân.

Tối 11/9, trời mưa không lớn, nhưng nước sông Buông vẫn dâng cao ngập đường, tràn vào nhà dân khoảng 3h sáng. Đến sáng nay, dù trời đã tạnh, nhưng nước sông Buông vẫn ở mức cao do lũ từ thượng nguồn chảy về.

Một đoạn đường giao thông ở xã An Viễn ngập sâu (Ảnh: Người dân cung cấp).

Mưa lớn trong đêm cũng gây ngập cục bộ tại xã An Bình. Theo đại diện UBND xã, rạng sáng nay, trên địa bàn xã có mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ. Nhiều hộ dân tại khu dân cư ấp An Bình giáp suối Giang Điền ngập sâu, giao thông chia cắt, học sinh không thể đến trường.

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 phối hợp Ban chỉ huy quân sự xã An Bình đã cử lực lượng hỗ trợ di dời tài sản cho người dân vùng ngập sâu.

Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai thông tin, từ chiều 11 đến rạng sáng 12/9, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiều sông, suối nước lũ dâng cao. Trong những ngày tới, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục có mưa, nhiều xã, phường có mưa lớn, người dân cảnh giác ngập lụt và sạt lở đất.