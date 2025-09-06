Mưa lớn gây ngập, hơn 300 hộ dân ở Lâm Đồng phải sơ tán

Ngày 6/9, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh, Lâm Đồng, đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan thống kê thiệt hại do mưa ngập trên địa bàn. Đồng thời, địa phương cử cán bộ nắm bắt tình hình thực tế tại các thôn bị ngập nước để có phương án hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Nước lũ tràn về khiến hàng trăm hộ dân ở xã Hiệp Thạnh bị ngập sâu (Ảnh: Văn Minh).

Theo thông tin, tối 5/9, trên địa bàn xã Hiệp Thạnh xuất hiện mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về các con suối ở khu vực dân cư gây ngập. Cơ quan chức năng ghi nhận nhiều tuyến đường, nhà dân, vườn tược bị ngập sâu hơn 1m, nhiều hộ dân bị cô lập.

Nguồn tin phóng viên Dân trí cho biết, nước bắt đầu dâng cao, gây ngập tại 4 thôn của xã Hiệp Thạnh. Nhận tin báo, lực lượng chức năng xã Hiệp Thạnh đã huy động lực lượng, phối hợp cùng lực lượng công an, quân đội đến hiện trường, tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập nước (Ảnh: Văn Minh).

“Có khoảng hơn 300 hộ dân bị ảnh hưởng do ngập lụt. Trong đêm, chúng tôi đã đưa người dân đến nơi an toàn. Đến 2h sáng 6/9, việc sơ tán người dân và tài sản được các lực lượng hoàn tất”, nguồn tin phóng viên Dân trí nói.

Hiện, nước tại một số khu vực đã rút, người dân trở về dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả.