Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chậm tiến độ, Đồng Nai phê bình chủ đầu tư

Ngày 10/9, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản liên quan tiến độ dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức phê bình Ban Quản lý dự án và đầu tư xây dựng tỉnh - đơn vị được giao làm chủ đầu tư 2 dự án trên, gồm: dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TPHCM qua địa bàn tỉnh.

Công trường dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Hoàng Bình).

Nguyên nhân do chủ đầu tư thiếu quyết liệt thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ ở các dự án phụ trách. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại công văn, kết luận và thông báo trước đó về việc đẩy nhanh tiến độ hai dự án này. Đồng thời đơn vị cần tập trung chỉ đạo, xử lý các kiến nghị của nhà thầu về thay đổi thiết kế, phát sinh khối lượng thi công...

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã Bình An, Phước An khẩn trương xử lý dứt điểm các tồn tại về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật của dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồng thời, các địa phương sớm bàn giao mặt bằng, di dời các trụ điện cao thế của dự án đường Vành đai 3 TPHCM.

Công nhân thi công dự án thành phần 3, đường Vành đai 3 TPHCM qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý kiến nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh về vật liệu đá xây dựng còn thiếu khoảng 160.000m3 cho dự án thành phần 3, Vành đai 3 TPHCM.

Trước đó, Sở Xây dựng Đồng Nai có báo cáo gửi UBND tỉnh Đồng Nai về tình hình triển khai dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua địa bàn.

Tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, kết quả kiểm tra cho thấy còn vướng mặt bằng 7 hộ dân vẫn chưa giải tỏa xong. Về tiến độ thi công, có 6/9 nhà thầu chậm so với kế hoạch đề ra. Ngoài ra, tiến độ giải ngân đến cuối tháng 8 đạt 48,5%, chậm 12% so với kế hoạch.