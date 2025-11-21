Nhiều khu dân cư ven sông Đồng Nai bị ngập

Ngày 21/11, UBND các xã Đak Lua, Phước Sơn (Đồng Nai), phối hợp với lực lượng công an, quân đội trên địa bàn tổ chức lực lượng ứng cứu, sơ tán người dân và di dời tài sản vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Đây là các xã nằm ven sông Đồng Nai, giáp với tỉnh Lâm Đồng.

Tại xã Đak Lua, đến trưa nay, nước lũ dâng cao đã gây ngập cục bộ 5/7 ấp, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với lực lượng chức năng hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Theo thông tin ban đầu, nước lũ dâng cao do đập thủy điện xả tràn và tình hình được dự báo nước tiếp tục lên.

Công an xã Đak Lua hỗ trợ người dân di dời gia súc lên cao tránh lũ (Ảnh: CA xã Đak Lua).

Theo UBND xã Đak Lua, đến trưa nay, trên địa bàn xã có 366 nhà ở, công trình bị ngập; 317ha cây ăn trái, 40ha hoa màu bị ngập úng; 12km đường dân sinh bị ngập, trong đó 7km không thể đi lại. Các lực lượng chức năng đã chủ động hỗ trợ người dân di dời gia súc, gia cầm lên khu vực an toàn.

Tại xã Phước Sơn, nước sông Đồng Nai dâng cao khiến các thôn 3, 4 - Đăng Hà; thôn 4, 5 - Thống Nhất (xã Phước Sơn) ngập cục bộ.

Trước tình trạng trên, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) và lực lượng vũ trang xã Phước Sơn nhanh chóng có mặt hỗ trợ người dân di dời tài sản, đưa người già yếu đến nơi an toàn.

Địa phương đến nay không có thiệt hại về người, chủ yếu thiệt hại một số diện tích hoa màu như lúa, sầu riêng, cà phê…

Một nhà dân ở xã Đak Lua bị ngập do nước dâng (Ảnh: Hoàng Phương).

Thời gian tới, nếu thủy điện Đồng Nai 5 tiếp tục xả tràn điều tiết hồ chứa, nước sông tiếp tục dâng cao gây ngập các vùng còn lại, UBND xã Đak Lua và Phước Sơn kiến nghị tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 và 3 tăng cường lực lượng cho xã để hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi.

Cùng ngày, Đội Quản lý điện Định Quán (thuộc Công ty Điện lực Đồng Nai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó và cô lập lưới điện tại các khu vực bị ngập lụt ở xã Đak Lua, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.