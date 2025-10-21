Dùng xe cấp cứu chở dân đi "chạy lụt" ở Đà Nẵng

Trong căn nhà cấp 4 nằm sâu cuối kiệt 161 đường Mẹ Suốt, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Tuyết (62 tuổi) vẫn chưa thôi nỗi ám ảnh trận ngập lịch sử ngày 14/10/2022. Nhắc đến mưa lớn, ánh mắt bà lại thoáng hoảng hốt.

Nghe tin những ngày tới lượng mưa có thể rất lớn do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), chính quyền địa phương vận động bà con sơ tán sớm, không chần chừ, bà Tuyết lập tức nhờ lực lượng phường hỗ trợ xe cấp cứu để đưa 2 người con bị bệnh nặng đến nơi trú tránh an toàn.

Con trai bà Tuyết được lực lượng dân quân cõng ra xe cấp cứu, đưa đến nơi an toàn (Ảnh: Hoài Sơn).

“Tôi có 2 con bị mù, bại liệt, việc đi lại vô cùng khó khăn. Sợ mưa lớn bất ngờ, nước dâng cao, mình tôi trở tay không kịp nên đã liên hệ tổ dân phố nhờ hỗ trợ đưa các cháu lên Trạm Y tế phường Hòa Khánh tránh lụt”, bà Tuyết nghẹn giọng nói.

Ông Nguyễn Bé, Tổ trưởng tổ 37, phường Hòa Khánh, cho biết từ đầu buổi chiều, hơn 20 thành viên dân quân đã chia thành nhiều nhóm, đi đến từng ngõ hẻm, kiểm tra thực tế và giúp người dân đưa các vật dụng giá trị như tủ lạnh, máy giặt lên tầng cao hoặc vị trí an toàn.

“Khu vực Mẹ Suốt là rốn lũ của phường, năm 2022 từng ngập cao nhất đến 2,8m. Năm nay dự báo mưa từ ngày 23/10 có thể lên đến 900mm, chúng tôi nhắc người dân kê đồ đạc cao hơn mực nước năm trước ít nhất 0,5m để phòng bất trắc”, ông Bé nói.

Ông Nguyễn Bé, Tổ trưởng tổ 37, phường Hòa Khánh, đến từng nhà nhắc nhở người dân kê cao tài sản (Ảnh: Hoài Sơn).

Ông Đặng Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh, cho biết các tuyến dân cư đường Mẹ Suốt hiện là điểm ngập nặng của thành phố. Do đó, kế hoạch ứng phó được phường kích hoạt sớm.

Trong ngày hôm nay, lực lượng dân quân, bộ đội đã trực tiếp xuống từng hộ hỗ trợ di dời đồ đạc, giúp người già, người yếu thế chuẩn bị sơ tán.

Phường đã bố trí sẵn các điểm tiếp nhận người dân tránh trú như Ký túc xá Trường Đại học Sư phạm, Nhà sinh hoạt cộng đồng Đà Sơn, Tiểu đoàn 409 và một trường học trên địa bàn.

Nhu yếu phẩm như lương thực, nước uống, chăn màn đã được phường chuẩn bị để người dân có thể lưu trú dài ngày nếu tình huống ngập kéo dài.

Dự kiến có 600-700 người dân sẽ được đưa đến các điểm sơ tán. Tuy nhiên, nhiều hộ theo phương châm “4 tại chỗ” đã chủ động chuyển đến nhà người thân hoặc các công trình cao tầng kiên cố gần đó. Các hộ còn lại sẽ được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến nơi tập trung khi có lệnh.

Lực lượng dân quân phường Hòa Khánh giúp người dân đưa vật dụng giá trị lên vị trí cao hơn 3m (Ảnh: Hoài Sơn).

“Các tổ dân phố đã được yêu cầu thông báo đến từng hộ, chậm nhất 17h ngày 22/10 phải sẵn sàng di chuyển. Lực lượng cứu hộ, cùng xuồng máy, cano... đã được phường bố trí, sẵn sàng 24/24h để phản ứng kịp thời khi nước lên nhanh”, ông Tuấn nói.

Trưa 21/10, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương ứng phó với bão Fengshen và mưa lớn.

Theo dự báo, lượng mưa có thể đạt 350-600mm, có nơi trên 900mm. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu tuyệt đối không chủ quan, triển khai phương châm "4 tại chỗ", theo dõi chặt diễn biến, sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm trước 17h ngày 22/10.

Nhân dân cũng được kêu gọi chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu tối thiểu 3 ngày để phòng lũ lớn.