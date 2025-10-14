Vượt ẩu suýt gây tai nạn, tài xế ô tô bị phạt tiền và trừ điểm GPLX

Tối 14/10, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 12 vừa lập biên bản xử phạt với lái xe H.V.T. (SN 1986, quê Phú Thọ) do có hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép.

Với vi phạm này, anh T. sẽ bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế T. điều khiển xe tải vượt ẩu, suýt gây va chạm với ô tô đi ngược chiều (Ảnh cắt từ clip).

Theo cảnh sát, 11h57 ngày 9/10, tại Km35+900 quốc lộ 6 đoạn qua xã Xuân Mai, TP Hà Nội, ô tô tải biển số 90C-092.xx kéo theo sơmi rơ-mooc biển số 90RM-002.xx do anh T. điều khiển đã có hành vi vượt ẩu, suýt gây ra va chạm với xe đi ngược chiều.

Vi phạm của tài xế T. đã bị người dân phản ánh tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông. Đội Cảnh sát giao thông số 12 sau đó xác minh và xử lý tài xế vi phạm.

Trước đó, Cục trưởng Cục CSGT đã công bố số điện thoại tiếp nhận phản ánh về giao thông. Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại trực ban của Cục Cảnh sát giao thông (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67).

Cũng theo Cục Cảnh sát giao thông, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.