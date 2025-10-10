Nữ tài xế ở Hà Nội bị phạt 5 triệu đồng vì vượt ẩu

Chiều 10/10, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt chị B.T.H. (SN 1991, trú tại Hà Nội) do có hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt.

Hình ảnh chị H. điều khiển ô tô vượt ẩu trên đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Với vi phạm trên, chị H. sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Theo Cục CSGT, vào lúc 17h29 ngày 1/10, tại km18 quốc lộ 6, chị H. điều khiển ô tô con biển số 30G-481.xx đã có hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt xe. Việc này tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Hành vi vi phạm của chị H. bị camera hành trình của ô tô đi phía sau ghi lại.

Cảnh sát cho biết, người dân sau đó đã gửi phản ánh về vi phạm của chị H. tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT.

Số điện thoại Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình sử dụng để tiếp nhận phản ánh là: 078.9388.539.

Ngoài ra, Cục CSGT cũng tiếp nhận các thông tin phản ánh về tình hình trật tự, an toàn giao thông qua các phương thức khác như: Trang thông tin điện tử Cục CSGT trên nền tảng mạng xã hội Facebook; số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an (06923.42593); số điện thoại trực ban của Cục CSGT (điện thoại cố định: 06923.42608 hoặc số điện thoại di động: 0995.67.67.67)...

Cũng theo Cục CSGT, người dân có thể phản ánh tình hình trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic.