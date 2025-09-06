Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới

Chiều 6/9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có công điện gửi các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk về ứng phó với bão trên Biển Đông.

Theo công điện, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 7).

Vị trí tâm bão ở 18,4 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Biển Đông (tính đến 16h ngày 6/9), sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10 và di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 15km/h, đang tiếp tục mạnh thêm.

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão và hướng đi trong những ngày tới (Ảnh: NCHMF).

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, theo công điện, 17-22 độ Vĩ Bắc, 112-117,5 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo).

Bên cạnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu, công điện đề nghị các bộ ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước phải chủ động chỉ đạo, phối hợp với địa phương ứng phó bão.