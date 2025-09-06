Bão số 7 vừa hình thành, dự báo thời điểm Việt Nam bị ảnh hưởng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 6/9, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 7 (tên quốc tế là Tapah).

Lúc 16h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ vĩ Bắc, 116,3 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 và di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15km/h.

Bão số 7 sẽ gây đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là Đông Bắc Bộ (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết với hướng di chuyển Tây Bắc thì khả năng di chuyển sâu của bão hướng về phía đất liền nước ta là không cao mà khả năng bão sẽ đổ bộ vào đất liền của Trung Quốc.

Các trung tâm dự báo bão quốc tế nhận định cơn bão này sẽ đổ bộ vào khu vực tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc trong ngày 8/9, tức ngày thứ 2 tuần tới. Khi đổ bộ, cường độ của bão có thể đạt tới cấp 10-11, giật tới cấp 13-14.

Dự báo của Việt Nam cũng khá tương đồng với các dự báo quốc tế.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định sau khi đổ bộ vào Trung Quốc, bão số 7 sẽ yếu nhanh thành vùng áp thấp, sau đó sẽ trôi theo hướng Tây, về phía nước ta.

Theo dự báo, khoảng từ chiều và đêm 9/9 đến ngày 11/9, hoàn lưu hậu bão số 7 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, trọng tâm là khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ.