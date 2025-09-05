Biển Đông sắp đón cơn bão số 7

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tối 5/9, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 19h, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8.

Theo dự báo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo khoảng 19h ngày 6/9, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão (cơn bão số 7) với cường độ cấp 8, giật cấp 10. Thời điểm này bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Đông Bắc.

Dự báo hướng đi của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Đến 19h ngày 7/9, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h và mạnh lên cấp 9, giật cấp 11 trên khu vực phía Bắc Biển Đông.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định trong 48-72 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.