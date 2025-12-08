Áp thấp nhiệt đới suy yếu, không còn khả năng gây gió mạnh ở Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết chiều 8/12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines đã suy yếu thành một vùng áp thấp.

Lúc 13h, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên vùng ven biển phía Đông đảo Palawan (Philippines), sức gió xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam tốc độ 10-15km/h, suy yếu và tan dần.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới không còn có khả năng gây gió mạnh trên biển.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong tháng 12, Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Theo quy luật khí tượng, khu vực nguy cơ chịu ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới trong giai đoạn kể trên thường là Trung Bộ hoặc các tỉnh phía nam.

Theo Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) từ đầu năm 2025 đến nay đã có 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông (15 cơn bão và 6 áp thấp nhiệt đới).

Năm nay cũng trở thành năm có số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động nhiều nhất trên Biển Đông kể từ khi có số liệu quan trắc (từ năm 1961), năm nhiều xoáy thuận nhiệt đới nhất (trước đó là năm 2017 với 20 cơn bão, áp thấp nhiệt đới).

Trong tháng 12, không khí lạnh tiếp tục có xu hướng gia tăng về tần suất, cường độ và có thể xuất hiện rét đậm, rét hại tập trung tại khu vực vùng núi phía bắc nước ta.

Cùng với hoạt động của không khí lạnh và nguy cơ còn xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới, có thể là nguyên nhân gây mưa lớn ở Trung Bộ.

Dự báo tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng (tập trung vào nửa đầu tháng 12).

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong các tháng cuối năm, bão, áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh có thể gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền.