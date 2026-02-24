Vùng 2 Hải quân tổ chức tiếp xúc cử tri trước ngày bầu cử sớm

Chiều 24/2, tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Quán, Tư lệnh Vùng 2; Chuẩn Đô đốc Trần Mạnh Chiến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2; ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Long Sơn.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM tại xã Long Sơn (Ảnh: Văn Đường).

Tại hội nghị, hơn 100 cử tri của các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2, Lữ đoàn 167 và Tiểu đoàn DK1 đã được nghe báo cáo tóm tắt tiểu sử của các ứng viên đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM.

Từng ứng viên đã trình bày chương trình hành động, nêu mục tiêu, phương hướng công tác và những nội dung trọng tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu.

Các ứng viên cũng cam kết sẽ gần gũi, gắn bó với nhân dân, lắng nghe nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh trung thực với Quốc hội và HĐND khi được cử tri tín nhiệm.

Các ứng viên đại biểu Quốc hội, HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri tại xã Long Sơn (Ảnh: Văn Đường).

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri trong đơn vị đã thẳng thắn trao đổi, đề nghị các ứng cử viên làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến những quyết sách và chủ trương lớn như vấn đề đảm bảo an ninh quốc gia, những quyết sách trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo hiện nay...

Theo kế hoạch, sáng 26/2, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức khai mạc bầu cử sớm tại nhà giàn DK1 và tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển. Hai tàu chuyên trách sẽ đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.