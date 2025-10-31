Vừa lái xe máy vừa xem TikTok, nữ sinh 19 tuổi bị phạt 1,4 triệu đồng

Ngày 31/10, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa lập biên bản xử phạt với P.P.L. (19 tuổi, trú tại phường Giảng Võ) do có hành vi điều khiển phương tiện dùng tay cầm và sử dụng điện thoại; Xe máy không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Hình ảnh nữ sinh vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại (Ảnh: Cục CSGT).

Với các vi phạm nêu trên, em L. sẽ bị xử phạt 1,4 triệu đồng.

Theo Cục CSGT, vào lúc 14h35 ngày 13/10 tại cầu vượt Mai Dịch, em L. điều khiển xe máy biển số 29BA-048.xx đã có hành vi sử dụng điện thoại để xem TikTok. Ngoài ra, xe máy của nữ tài xế này còn không lắp gương chiếu hậu bên trái.

Em L. tại cơ quan công an (Ảnh: Cục CSGT).

Nhà chức trách cho hay, hành vi vi phạm của nữ tài xế này sau đó đã bị người dân ghi hình, gửi tới số điện thoại của Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục CSGT. Phòng CSGT Hà Nội sau đó đã xác minh, xử lý vụ việc.