Vụ xây nhà trên đất người khác ở TPHCM: Thống nhất thuê "thần đèn" di dời

Liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất hàng xóm, chiều 24/9, UBND phường Chánh Hiệp, TPHCM, đã tổ chức buổi hòa giải giữa hai bên.

Theo ghi nhận, 14h, chị V.T.T. (SN 1992, chủ đất) và ông T. - người đang sống tại căn nhà xây nhầm - đã có mặt tại UBND phường Chánh Hiệp để làm việc.

Trao đổi với báo chí trước buổi hòa giải, ông T. cho biết, em gái ông (chủ đất) đã làm giấy ủy quyền cho ông lên làm việc với UBND phường Chánh Hiệp và hộ chị T..

Ông T. cho biết, tại buổi hòa giải, ông sẽ đề xuất với UBND phường và chị T. về phương án được di dời căn nhà xây nhầm. Đây là hướng khác với phương án trước khi buổi hòa giải diễn ra. Bởi vì, trước đó, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông T. cho biết sẽ chấp nhận mọi phương án như hoán đổi, mua bán với hộ chị T..

Căn nhà nơi xảy ra tranh chấp (Ảnh: Phạm Diện).

Ông T. cho biết thêm, ông đã có văn bản gửi UBND phường Chánh Hiệp về việc xin được di dời căn nhà xây sai, nhưng chưa nhận được văn bản phản hồi từ phía chính quyền.

Theo ông T., ông đã làm việc với đội "thần đèn" để di dời căn nhà xây nhầm. Mức phí khoảng hơn 200 triệu đồng và thời gian di dời kéo dài khoảng hơn 1 tháng.

Đến 16h30, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Chánh Hiệp cho biết, tại buổi hòa giải, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Phía ông T. sẽ thuê công ty dịch vụ di dời (thần đèn) để thực hiện. Thời gian di dời căn nhà xây nhầm, trả lại mặt bằng trong 45 ngày.

Chị T. và ông T. đều có mặt tại UBND phường Chánh Hiệp trong buổi hòa giải (Ảnh: Phạm Diện).

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị T. có mua miếng đất thửa 813, tờ bản đồ 82 tại đường ĐX066, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với diện tích 71,4m2, từ năm 2024. Ngày 14/6, gia đình chị T. đến kiểm tra, đo đạc đất để chuẩn bị xây nhà, và phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của gia đình mình.

Phát hiện vụ việc, gia đình chị T. đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi, đại diện hộ xây nhầm). Tuy nhiên, hàng xóm cho rằng đã xây đúng trên thửa đất của mình. Sau đó, chị T. phải nhờ đến bên thứ ba, hàng xóm mới nhận xây nhầm và tìm phương án giải quyết (từ tháng 6/2025).

Sau nhiều lần trao đổi qua lại, chị T. đã đưa ra những phương án giải quyết sẽ bán lại cho bà Hạnh miếng đất trên hoặc chị T. sẽ mua lại 2 lô đất sát bên của bà Hạnh và bù thêm tiền, do lô đất của bà Hạnh rộng hơn. Tuy nhiên, những phương án trên đều bất thành.

Phía bà Hạnh sau đó đã xin chị T. 3 tuần để di dời căn nhà xây nhầm trên đất của chị T.. Sau nhiều lần hứa hẹn, chị T. xuống kiểm tra đất, nhưng phía bà Hạnh vẫn chưa thực hiện việc di dời nên ngày 17/9, gia đình chị T. đã gửi thư đến phía bà Hạnh, yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình chị.

Ngày 18/9, gia đình chị T. tiếp tục có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, gửi lên UBND phường Chánh Hiệp về việc đất của chị bị người khác xây nhầm nhà.

Phản hồi về vụ việc sau đó, ông T. cho biết, việc xây nhầm trên đất của chị T. là gia đình anh đã sai và sẵn sàng xử lý các phương án như hoán đổi hoặc mua, bán... Gia đình anh không hề có ý định xây nhầm để chiếm đoạt, nhầm lẫn xuất phát từ việc hai lô đất rất giống nhau.