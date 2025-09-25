"Thần đèn" di dời căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở TPHCM tuần sau

Liên quan đến vụ xây nhầm nhà trên đất hàng xóm ở TPHCM, sáng 25/9, phóng viên Dân trí có mặt tại căn nhà xảy ra tranh chấp sau buổi hòa giải giữa hai hộ dân.

Trao đổi với phóng viên, ông T. - người đang sống tại căn nhà xây nhầm - cho biết, "thần đèn" đã đến khảo sát căn nhà mà gia đình ông xây nhầm trên đất hàng xóm. Phía công ty đã đưa cho ông xem bản hợp đồng về chi phí cũng như thời gian thực hiện và kết thúc việc di dời.

Căn nhà xảy ra tranh chấp (Ảnh: Phạm Diện).

Ông T. cho biết, ngày mai (26/9), công ty dịch vụ sẽ đến gia đình ông để ký hợp đồng di dời căn nhà trên. Sau khi hợp đồng được ký kết, công ty sẽ đưa máy móc và công nhân đến để thực hiện di dời. Việc di dời diễn ra từ thứ 2 tuần sau (29/9), và kéo dài khoảng 40 ngày, với chi phí 200 triệu đồng, chưa kể phí phát sinh.

Ông T. cho biết thêm, công ty dịch vụ khẳng định việc di dời không làm căn nhà bị ảnh hưởng, và cả căn nhà sát bên cũng không bị tác động gì. Nếu việc di dời có ảnh hưởng hoặc hư hỏng liên quan đến căn nhà sát bên, công ty dịch vụ sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cũng như chi phí.

"Việc xây nhầm nhà là sự cố đáng tiếc nên tôi chấp nhận bỏ thêm tiền để thuê "thần đèn" di dời. Tôi không có nhu cầu mua lại lô đất đã xây nhầm vì lô đất sát bên nhà tôi còn rộng", ông T. cho hay.

Căn nhà xây nhầm sẽ được di dời trong thời gian khoảng 40 ngày (Ảnh: Phạm Diện).

Liên quan đến việc di dời trên, chị T. (chủ đất) cho biết, trường hợp gia đình ông T. có thực hiện việc di dời, nhưng quá 45 ngày gia đình chị cũng chấp nhận.

Chị T. chỉ cần gia đình ông T. có hành động theo đúng lời hứa. Trường hợp bất khả kháng khiến việc di dời kéo dài hơn thời gian dự kiến, gia đình ông T. thông báo lại, gia đình chị T. sẽ thông cảm.

Như Dân trí đã đưa tin, vợ chồng chị T. mua miếng đất thửa 813, tờ bản đồ 82 tại đường ĐX066, phường Chánh Hiệp, TPHCM (trước đây là phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với diện tích 71,4m2, từ năm 2024. Ngày 14/6, gia đình chị T. đến kiểm tra, đo đạc đất để chuẩn bị xây nhà, và phát hiện hàng xóm đã xây nhà trên đất của gia đình mình.

Chính quyền UBND phường Chánh Hiệp kiểm tra căn nhà xảy ra tranh chấp vào sáng 19/9 (Ảnh: Phạm Diện).

Phát hiện vụ việc, gia đình chị T. đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Hạnh (55 tuổi, đại diện hộ xây nhầm). Tuy nhiên, hàng xóm cho rằng đã xây đúng trên thửa đất của mình. Sau đó, chị T. phải nhờ đến bên thứ ba, hàng xóm mới nhận xây nhầm và tìm phương án giải quyết (từ tháng 6/2025).

Sau nhiều lần trao đổi qua lại, chị T. đã đưa ra những phương án giải quyết sẽ bán lại cho bà Hạnh miếng đất trên hoặc chị T. sẽ mua lại 2 lô đất sát bên của bà Hạnh và bù thêm tiền, do lô đất của bà Hạnh rộng hơn. Tuy nhiên, những phương án trên đều bất thành.

Phía bà Hạnh sau đó đã xin chị T. 3 tuần để di dời căn nhà xây nhầm trên đất của chị T.. Sau nhiều lần hứa hẹn, chị T. xuống kiểm tra đất, nhưng phía bà Hạnh vẫn chưa thực hiện việc di dời nên ngày 17/9, gia đình chị T. đã gửi thư đến phía bà Hạnh, yêu cầu trả đất ngay lập tức cho gia đình chị.

Ngày 18/9, gia đình chị T. tiếp tục có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, gửi lên UBND phường Chánh Hiệp về việc đất của chị bị người khác xây nhầm nhà.

Phản hồi về vụ việc sau đó, ông T. cho biết, việc xây nhầm trên đất của chị T. là gia đình ông đã sai và sẵn sàng xử lý các phương án như hoán đổi hoặc mua, bán... Gia đình ông không hề có ý định xây nhầm để chiếm đoạt, nhầm lẫn xuất phát từ việc hai lô đất rất giống nhau.

Chiều 24/9, UBND phường Chánh Hiệp đã tổ chức buổi hoà giải giữa hai bên. Tại buổi hòa giải, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Phía ông T. sẽ thuê "thần đèn" thực hiện việc di dời căn nhà xây nhầm.

Chị T. cũng đồng ý với phương án trên và chấp nhận cho gia đình ông T. thực hiện việc di dời trong 45 ngày.