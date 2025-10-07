Vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn: Không để vỡ thêm

Người dân được di dời tới nơi an toàn

Tối 7/10, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tới hiện trường vụ vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng cũ), tỉnh Lạng Sơn.

“Hiện nước về hồ thủy điện còn lớn, chảy tràn qua chỗ đập bị vỡ. Nhân dân dưới hạ lưu đập đã được sơ tán an toàn, không có thiệt hại về người”, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, thông tin từ hiện trường.

Vị trí vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (Ảnh cắt từ clip).

Đêm 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đập, lực lượng công an đã khẩn trương phối hợp với các lực lượng chức năng ứng phó sự cố; đồng thời tuyên truyền, hỗ trợ di dời toàn bộ người dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn.

Tại nhiều xã vùng hạ du, lực lượng công an cơ sở đã có mặt kịp thời ở những nơi ngập sâu, nguy cơ sạt lở, phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp người dân di chuyển người, tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.

Đồng thời công an các địa phương cũng lập chốt chặn, phân luồng giao thông; hỗ trợ dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau mưa bão.

Công an Lạng Sơn hỗ trợ người dân ở vùng ngập lụt đến nơi an toàn (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Đặc biệt trong ngày 7/10, Công an xã Quốc Việt đã đưa trẻ sơ sinh hơn một tháng tuổi cùng sản phụ ra khỏi vùng cô lập.

Công an tỉnh Lạng Sơn luôn sẵn sàng có mặt tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp cùng các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Do lượng mưa quá lớn đổ về hồ thủy điện

Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 7/10, đã xảy ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, Lạng Sơn).

Công an tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ người dân đến nơi an toàn (Nguồn: Công an Lạng Sơn).

Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến cho biết, từ sáng 6/10 đến sáng 7/10, trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to. Lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Bắc Khê lúc 9h ngày 7/10 là 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s.

Đến 12h cùng ngày lưu lượng nước về hồ thủy điện đã lên tới 1.562m3/s, lưu lượng nước về hạ du là 1.562m3/s. Đến 13h30 cùng ngày đã gây ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên địa bàn thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng cũ) có công suất lắp máy 2.4M, diện tích lưu vực 325km2, lưu lượng nước 1.572m3.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hữu ích 4,2 triệu m3. Công trình đập có chiều dài là 107m, chiều cao đập lớn nhất là 26,5m. Đây là loại đập đất, xả tràn tự do với công suất máy 2,4MW.

Hồ thủy điện do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 là chủ đầu tư trực tiếp quản lý.

Vụ vỡ đập thủy điện được chính quyền địa phương lý giải do 2 ngày qua mưa rất to, lượng nước đổ về hồ thuỷ điện Bắc Khê 1 lên tới 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước và bị đổ phòng điều khiển trung tâm. Điểm vỡ đã lan rộng 4-5m, sâu 3-4m.

Nước từ đập thủy điện tràn xuống hạ du đẩy mực nước sông Bắc Khê và các suối lên nhanh, gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân 3 thôn Bắc Khê, Nà Soong và Hợp Lực với 196 hộ với 779 nhân khẩu.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đã yêu cầu chủ quản nhà máy thủy điện và địa phương khắc phục nhanh chóng sự cố và hạn chế vỡ thêm.

“Phải hạn chế tối đa nước từ thượng lưu chảy xuống hạ lưu và tiếp tục di dời dân cư nếu nguy cơ cao hơn”, ông Hiệp cho hay.

Vị trí Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê 1 (Ảnh: Google Maps).

Chính quyền địa phương ước tính vụ vỡ đập thủy điện gây thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỷ đồng (chưa thống kê thiệt hại về hoa màu bị ngập).

Tính đến 21h hôm nay, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết mưa lũ sau bão số 11 khiến 1.034 ngôi nhà ở Lạng Sơn bị ngập nước; 410ha lúa, hoa màu bị ngập úng thiệt hại.