Nguyên nhân vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, thiệt hại ban đầu 50 tỷ đồng

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa nhận được báo cáo của Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 do ảnh hưởng của bão số 11 (Matmo) lúc 13h30 ngày 7/10.

Báo cáo cho biết, từ sáng 6/10 đến sáng hôm nay trên địa bàn xã Tân Tiến có mưa liên tục, có lúc mưa rất to. Lưu lượng nước về hồ thuỷ điện Bắc Khê lúc 9h cùng ngày là 1.181m3/s, lưu lượng nước về hạ du 1.181m3/s.

Đến 12h hôm nay, lưu lượng nước về hồ thủy điện đã lên tới 1.562m3/s, lưu lượng nước về hạ du là 1.562m3/s. Đến 13h30 cùng ngày đã gây ra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1.

Một mảng bê tông ở cửa nhận nước hồ thủy điện bị vỡ, nước ào ạt đổ xuống hạ du. Thiệt hại ban đầu ước khoảng 50 tỷ đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 nằm trên địa bàn thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến (xã Kim Đồng cũ) có công suất lắp máy 2.4M, diện tích lưu vực 325km2, lưu lượng nước 1.572m3.

“Theo nhận định ban đầu do mưa lớn kéo dài lưu lượng nước đỉnh lên đến 1.572m3/s dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa nhận nước, đồng thời bị đổ phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng”, báo cáo nêu nguyên nhân vỡ đập.

Dù chưa ghi nhận thiệt hại về người và chưa thống kê thiệt hại về hoa màu bị ngập úng nhưng báo cáo nêu tổng thiệt hại ban đầu khoảng 50 tỷ đồng.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tân Tiến đã khẩn trương thông báo đến các thôn khu vực xung quanh thuỷ điện Bắc Khê 1 và các khu vực hạ du, các xã Thất Khê, Tràng Định, Kháng Chiến, Quốc Việt để chính quyền thông báo cho nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng.

Lực lượng công an, quân sự, dân quân, y tế, cứu hộ cứu nạn địa phương đã sẵn sàng tham gia tìm kiếm, sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Hiện quốc lộ 3B bị chia cắt tại nhiều điểm, gây khó khăn cho công tác ứng phó của Lạng Sơn.

Vị trí Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1 (Ảnh: Google Maps).

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương đã thành lập các đoàn công tác lên Lạng Sơn ngay chiều nay để phối hợp chỉ đạo, giải quyết vụ vỡ đập hồ thủy điện.

Đập thủy điện Bắc Khê 1 có dung tích hữu ích 4,2 triệu m3. Công trình đập có chiều dài là 107m, chiều cao đập lớn nhất là 26,5m. Đây là loại đập đất, xả tràn tự do với công suất máy 2,4MW.

Hồ thủy điện do Công ty cổ phần thủy điện Bắc Khê 1 là chủ đầu tư trực tiếp quản lý.