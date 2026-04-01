Vụ tai nạn 3 người tử vong: Xe container lấn làn trước khi lật nghiêng

Ngày 1/4, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng. Bước đầu, cơ quan công an nhận định nguyên nhân do tài xế xe container đi lấn sang phần đường bên trái theo chiều lưu thông, dẫn đến tai nạn.

Camera hành trình ghi lại thời điểm xảy ra tai nạn (Ảnh: Cắt từ clip).

Toàn bộ vụ tai nạn được camera giám sát hành trình của xe container ghi lại. Trước thời điểm tai nạn, tài xế vẫn di chuyển bình thường rồi đột ngột lái lệch qua làn đường bên trái, tông vào 2 người trên xe máy.

Vào khoảng 11h40 ngày 31/3, tại địa bàn xã Phú Mỡ (Đắk Lắk), ông L.C.D. (41 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container mang biển kiểm soát 77H-055.xx, chở gỗ dăm từ một nhà máy keo.

Khi xe container đang lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn Phú Tâm (xã Phú Mỡ), bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông L.L.C. (56 tuổi) điều khiển, chở theo ông L.T.N. (69 tuổi, cùng trú tại xã Phú Mỡ), di chuyển theo hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Minh).

Vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông trên xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế xe container bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến chiều cùng ngày, nam tài xế này cũng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tại hiện trường, xe container bị lật nghiêng, đè lên xe máy. Cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng.