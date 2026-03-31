Container đè nát xe máy, 3 người tử vong

Ngày 31/3, Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thiệt mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h40 cùng ngày, ông L.C.D. (41 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai) điều khiển xe container mang biển kiểm soát 77H-055.xx, chở gỗ dăm từ một nhà máy keo tại xã Phú Mỡ.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (Ảnh: Nguyễn Minh).

Khi xe container đang lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn thôn Phú Tâm (xã Phú Mỡ), bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông L.L.C. (56 tuổi) điều khiển, chở theo ông L.T.N. (69 tuổi, cùng trú tại xã Phú Mỡ), di chuyển theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người đàn ông trên xe máy tử vong tại chỗ. Tài xế xe container bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, nam tài xế này cũng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Lực lượng chức năng cứu hộ, cứu nạn tại hiện trường (Ảnh: Nguyễn Minh).

Tại hiện trường, xe container bị lật nghiêng, đè lên xe máy. Cả 2 phương tiện đều hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, đồng thời khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.