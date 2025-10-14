Vụ tai nạn 3 người chết ở Lào Cai: 16 người bị thương đã xuất viện

Liên quan tới vụ tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong ở Lào Cai, sáng 14/10, Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thông tin, trong ngày 13/10, bệnh viện này tiếp nhận 3 nạn nhân tử vong, 22 người bị thương (có 21 người nhập viện điều trị). Tính đến 8h ngày 14/10, sức khỏe các nạn nhân bị thương cơ bản ổn định.

Bệnh viện cho biết tới sáng nay, số bệnh nhân đã xuất viện là 16 người, tiếp tục điều trị là 5 người.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Văn Đức).

Các bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị gồm: H.T.T. (51 tuổi), đã phẫu thuật vết thương mất phần mềm cổ tay thì 1, bệnh nhân đã được chuyển đi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; L.T.T. (32 tuổi), G.A.L. (17 tuổi), L.T.Đ. (27 tuổi), H.T.H. (59 tuổi), sức khỏe đã tạm ổn định nhưng vẫn được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Trước đó, vào lúc 13h10 ngày 13/10, Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai nhận được thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km14, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai và được đề nghị hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã điều động 3 xe cứu thương và 1 xe chuyên dụng, phối hợp cùng lực lượng công an và y tế địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức sơ cứu, vận chuyển và cấp cứu các nạn nhân kịp thời.

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã đến Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn (Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai).

Như đã đưa tin, chiều 13/10, tại đường tỉnh 172, đoạn qua địa bàn xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Bà H.T.T. (48 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai); anh L.V.H. (30 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai), H.Đ.N. (35 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai).

Lãnh đạo UBND xã Việt Hồng cho biết vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 21H-017.xx (chở khoảng 26 người) trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường.