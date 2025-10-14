Vụ tai nạn 3 người chết ở Lào Cai: 16 người bị thương đã xuất viện
(Dân trí) - Trong ngày 13/10, Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tiếp nhận 3 nạn nhân tử vong, 22 người bị thương (trong đó có 21 người nhập viện điều trị).
Liên quan tới vụ tai nạn xe khách khiến 3 người tử vong ở Lào Cai, sáng 14/10, Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thông tin, trong ngày 13/10, bệnh viện này tiếp nhận 3 nạn nhân tử vong, 22 người bị thương (có 21 người nhập viện điều trị). Tính đến 8h ngày 14/10, sức khỏe các nạn nhân bị thương cơ bản ổn định.
Bệnh viện cho biết tới sáng nay, số bệnh nhân đã xuất viện là 16 người, tiếp tục điều trị là 5 người.
Các bệnh nhân đang được tiếp tục điều trị gồm: H.T.T. (51 tuổi), đã phẫu thuật vết thương mất phần mềm cổ tay thì 1, bệnh nhân đã được chuyển đi Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; L.T.T. (32 tuổi), G.A.L. (17 tuổi), L.T.Đ. (27 tuổi), H.T.H. (59 tuổi), sức khỏe đã tạm ổn định nhưng vẫn được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.
Trước đó, vào lúc 13h10 ngày 13/10, Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai nhận được thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại km14, xã Việt Hồng, tỉnh Lào Cai và được đề nghị hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.
Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo bệnh viện đã điều động 3 xe cứu thương và 1 xe chuyên dụng, phối hợp cùng lực lượng công an và y tế địa phương nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức sơ cứu, vận chuyển và cấp cứu các nạn nhân kịp thời.
Như đã đưa tin, chiều 13/10, tại đường tỉnh 172, đoạn qua địa bàn xã Việt Hồng (tỉnh Lào Cai), xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết, nhiều người bị thương.
Danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Bà H.T.T. (48 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai); anh L.V.H. (30 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai), H.Đ.N. (35 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai).
Lãnh đạo UBND xã Việt Hồng cho biết vào thời gian trên, xe khách biển kiểm soát 21H-017.xx (chở khoảng 26 người) trong quá trình di chuyển bất ngờ mất lái, lao vào ta luy dương bên đường.
Thoát chết trong vụ tai nạn, chị Phạm Thị Phương (trú tại tỉnh Lào Cai) vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại: "Lúc đó em đang trên xe xuống Hà Nội để làm việc. Em nằm giường tầng 2, khi đang ngủ trên xe thì thấy anh lái xe hô to xe bị mất phanh rồi, nhảy xuống đi".
Theo nữ nhân chứng, thấy lái xe hô vậy chị liền choàng dậy rồi vội vàng nhảy xuống sàn ô tô. Đúng lúc đó, ô tô bị đổ, chị Phương liền nhảy ra ngoài và thoát nạn.
Chị Phương cho biết thêm lúc đó trên xe rất nhiều người hoảng loạn và thương vong, nghĩ lại giây phút sinh tử ấy, bản thân chị thấy sợ và cảm thấy mình vẫn may mắn.