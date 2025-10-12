Bệnh viện báo động đỏ cấp cứu 7 người bị tai nạn giao thông nghiêm trọng

Ngày 12/10, bác sĩ Phạm Phú Tuấn, Trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, xác nhận với phóng viên vào sáng cùng ngày rằng bệnh viện đã tiếp nhận 7 nạn nhân vào khoảng 1h. Tất cả nạn nhân đều bị đa chấn thương.

Trường hợp nặng nhất là cháu Đ.T.A.N. (11 tháng tuổi, trú tại xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi). Cháu bé được chẩn đoán chấn thương sọ não kín nặng, đa chấn thương và đã trải qua phẫu thuật. Tiên lượng sức khỏe của cháu N. rất nặng.

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cấp cứu nạn nhân gặp tai nạn giao thông (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngoài ra, hai trường hợp chấn thương nặng khác cũng đã được phẫu thuật và sức khỏe ổn định. Các nạn nhân còn lại sau khi được phẫu thuật các vết thương, ổn định sức khỏe.

Theo bác sĩ Tuấn, 7 nạn nhân đều là người dân tỉnh Quảng Ngãi, đang trên đường đi xe khách ra Đà Nẵng để khám chữa bệnh hoặc du lịch.

Một nạn nhân đang được cấp cứu (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Võ Chí Công (đường 129), đoạn qua xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng.

Ngay khi tiếp nhận các nạn nhân, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã nhanh chóng kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ lực lượng y bác sĩ và nhân viên để cấp cứu kịp thời, đảm bảo tối đa khả năng cứu chữa cho các nạn nhân.