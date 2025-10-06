Công an Lào Cai bác bỏ thông tin "Trung Quốc xả lũ"

Ngày 6/10, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lào Cai cho biết thời gian vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số bài viết, video clip đưa tin về việc “Trung Quốc xả lũ”.

Đáng chú ý, trong video clip có nội dung “Ở bên Trung Quốc xả lũ… ở thành phố Lào Cai".

Thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội (Ảnh: Trần Thanh).

Qua xác minh, Công an tỉnh Lào Cai khẳng định đây là thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác chỉ đạo, ứng phó thiên tai và bảo đảm an toàn cho nhân dân trước diễn biến của bão số 11 (Matmo).

Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật.

Qua vụ việc nêu trên, Công an tỉnh Lào Cai cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên không gian mạng; không để các đối tượng xấu lợi dụng tung tin giả, gây hoang mang.