Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng: Chưa liên lạc được 3 người dân

Trưa 14/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, cho biết các lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi tại thôn Pứt để tìm kiếm những người chưa liên lạc được.

Theo ông An, ban đầu xác định có 7 người dân làm nương rẫy trong khi vụ sạt lở xảy ra.

Đến trưa 14/11, lực lượng chức năng đã liên lạc với 4 người, còn 3 người chưa liên lạc được. Các trường hợp mất liên lạc đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất liên lạc (Ảnh: Đồn biên phòng Gary).

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết đứng từ xa có thể nhìn thấy nương rẫy của bà con bị vùi lấp dưới đống đất đá, nhưng vẫn không thể xác định được có người bị vùi lấp.

Do hiện trường quá rộng và trải dài, đất đá bị ngấm nước, nguy cơ sạt lở còn tiếp diễn nên lực lượng chức năng vẫn chưa thể tiếp cận hiện trường.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá bị cuốn trôi xa vài kilomet, vùi lấp nhiều nương rẫy, hoa màu của người dân.