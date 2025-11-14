Hai người tử nạn sau va chạm với xe tải trên quốc lộ

Sáng 14/11, lãnh đạo UBND xã Phú Lộc, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phương này.

Vào lúc 8h20 cùng ngày, ô tô tải mang biển số 50E-116.xx, do tài xế N.T.T. (SN 1996, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, lưu thông trên tuyến quốc lộ 1 hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, đoạn qua thành phố Huế (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Khi đến đoạn trước cây xăng số 28, thuộc địa bàn xã Phú Lộc, ô tô tải nêu trên xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 75AK-050.xx, do anh Đ.X.V. (SN 1988) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại, chở phía sau chị N.T.L.H. (SN 1980), cùng trú tại xã Vinh Lộc, thành phố Huế.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người đi trên xe máy tử vong tại chỗ.