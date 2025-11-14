Vụ quả đồi bất ngờ đổ ập ở Đà Nẵng: Di dời khẩn cấp 665 người

Chiều 14/11, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết trước nguy cơ đất đá tiếp tục tràn xuống, chính quyền địa phương đã triển khai di dời dân khẩn cấp 87 hộ dân với 350 nhân khẩu ở thôn H’juh về thôn Cha’lăng; 84 hộ dân với 315 nhân khẩu của thôn G’lao được di dời về Trường Tiểu học Gari và thôn Ch’lăng.

Việc di dời đang được thực hiện gấp rút nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân.

UBND xã Hùng Sơn đã di dời 665 người dân đến nơi an toàn (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Theo đánh giá sơ bộ của địa phương, vụ sạt lở xuất phát từ những đợt mưa lớn kéo dài của cơn bão số 12 và 13 khiến đất "no" nước. Những ngày gần đây trời nắng, nền đất đang rút nước nhanh, làm kết cấu yếu, dễ xảy ra sạt trượt đột ngột. Nguyên nhân cụ thể đang được cơ quan chức năng xác minh.

Theo thống kê ban đầu, vụ sạt lở làm 3 người mất liên lạc, 5 căn nhà tạm của người dân làm rẫy bị vùi lấp hoàn toàn, 200m tuyến đường liên xã (từ xã Gari cũ đi xã Ch’ơm cũ) bị đất đá chia cắt, khoảng 20ha lúa nước và hoa màu bị hư hại nặng.

Hiện trường vụ sạt lở (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Ngay sau vụ việc, lãnh đạo xã và đại diện các ban, ngành, Đồn biên phòng Gary và người dân đã có mặt tại hiện trường để theo dõi diễn biến sạt lở, tuyên truyền, ổn định tinh thần nhân dân, ngăn chặn người dân qua lại khu vực nguy hiểm…

Lực lượng chức năng đã lập 2 chốt kiểm soát tại 2 đầu khu vực sạt lở, túc trực 24/24h kiểm soát người và phương tiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Chính quyền xã Hùng Sơn đang rà soát, tìm kiếm 3 nạn nhân mất liên lạc, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, duy trì lực lượng trực chiến liên tục, tuyên truyền người dân tránh xa khu vực sạt lở.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Chiều tối 14/11, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp rà soát, tìm kiếm người mất tích và xử lý các điểm nguy hiểm.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet, vùi lấp nhiều nương rẫy, hoa màu của người dân.

Đến chiều tối cùng ngày vẫn chưa có thông tin về 3 người nghi bị vùi lấp.