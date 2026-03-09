Triệu tập nữ tài xế ô tô hất văng cô gái đứng trên vỉa hè rồi bỏ đi

Ngày 9/3, Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã triệu tập nữ tài xế Đ.T.T.N. (SN 1980, trú tại xã Cẩm Khê, Phú Thọ) để làm rõ hành vi tông ngã một cô gái đứng trên vỉa hè rồi lái xe bỏ đi.

Chị N.T.N. bị ô tô đâm, hất văng ra xa khi đang đứng trên vỉa hè (Ảnh chụp màn hình: P.M).

Sự việc xảy ra vào 6h50 cùng ngày tại gần ngã tư thị trấn Cẩm Khê cũ. Khi đó, chị N.T.N. (SN 1994, xã Cẩm Khê) đang đứng trên vỉa hè cùng hành lý bất ngờ bị ô tô đâm vào, hất văng ra xa.

Sau va chạm, chị N.T.N. được người dân đưa tới cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe.

Đoạn video ghi lại hình ảnh chị N.T.N. đứng trên vỉa hè, cách lòng đường khoảng 1m bị ô tô đâm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ở một góc quay khác cho thấy vị trí tai nạn gần điểm giao cắt giao thông. Ô tô con chuyển làn rẽ phải, cùng thời điểm đó có một ô tô tải chạy ngược chiều rẽ trái.

Do tránh ô tô tải nên ô tô con không làm chủ tay lái, đã lao lên vỉa hè rồi tông vào chị N.T.N. Sau khi gây tai nạn, ô tô con tiếp tục di chuyển rời khỏi hiện trường, gây bức xúc dư luận.

Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.