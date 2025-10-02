Vụ ô tô chở 3 người mất tích bí ẩn ở Lào Cai: Tìm thấy xe dưới đống đất đá

Chiều 2/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vàng A Tớ, Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Lương (tỉnh Lào Cai), xác nhận, khoảng 11h50 cùng ngày, các đơn vị chức năng đã tìm thấy chiếc xe bán tải chở 3 người bị mất tích trước đó.

Chiếc ô tô bán tải nằm sâu trong đống đất đá bị sạt lở (Ảnh: Công an Văn Bàn).

Theo ông Tớ, chiếc ô tô bán tải nằm sâu dưới lớp đất đá tại điểm sạt lở trên quốc lộ 279 thuộc thôn Pom Khén, xã Minh Lương. Các lực lượng cứu hộ đang tìm cách đưa xe ra.

"Chúng tôi đã huy động 3 máy xúc cùng hơn 100 người đang tiến hành san gạt đất đá để đưa chiếc ô tô ra ngoài, tới nay vẫn chưa xác định có người trong xe hay không. Qua quan sát ban đầu, chiếc xe bị vùi lấp trùng với biển số ô tô bán tải bị mất tích", ông Tớ nói.

Hai điểm sạt lở trên quốc lộ 279 (Ảnh: Công an xã Văn bàn).

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/9, anh Hoàng Văn Định (SN 1988), là quản đốc Thuỷ điện Tu Trên ở xã Nậm Xé, điều khiển ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara BKS 24A-348.02, di chuyển từ xã Nậm Xé theo quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn.

Cùng trên ô tô với anh Định thời điểm đó còn có 2 người khác là anh Hoàng Đức Giang (SN 1990, trú tại xã Văn Bàn) và anh Phùng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã Nậm Xé). Đến nay, cả 3 người đều mất liên lạc.