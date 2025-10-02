Xe máy "đu dây" qua điểm sạt lở 20m trên đèo Khau Phạ ở Lào Cai

Ngày 2/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người dân dùng ròng rọc rồi treo xe máy lên, để kéo qua điểm sạt lở trên đèo Khau Phạ (tỉnh Lào Cai).

Sau khi đoạn clip được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra bất ngờ trước sự việc. Một số người bày tỏ việc này rất nguy hiểm, chẳng may đứt dây hoặc xe máy rơi thì tài sản của người dân cũng sẽ hư hỏng nặng, thậm chí có thể gây thương vong nếu dây ròng rọc bị đứt.

Hình ảnh những chiếc xe máy được người dân dùng ròng rọc để kéo qua điểm sạt lở trên đèo Khau Phạ (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan tới sự việc, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Trọng Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tú Lệ (tỉnh Lào Cai), xác nhận sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại km269 quốc lộ 32 (thuộc khu vực đèo Khau Phạ, xã Tú Lệ).

Theo ông Nghĩa, ngay sau khi nắm được thông tin, chính quyền đã yêu cầu Công an xã Tú Lệ tới hiện trường để dừng ngay sự việc nêu trên. Ông Nghĩa cho rằng việc này tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm rất cao.

Có khoảng 2-3 chiếc xe máy đã được người dân dùng ròng rọc kéo qua điểm sạt lở (Ảnh: Cắt từ clip).

"Do tuyến đường này đang bị sạt lở lớn, người dân từ khu vực Mù Cang Chải di chuyển ra trung tâm xã chưa đi lại được nên họ đã dùng dây ròng rọc để treo và kéo xe máy qua điểm sạt dài khoảng 20m. Đã có khoảng 2-3 chiếc xe máy được người dân kéo qua điểm sạt lở", ông Nghĩa nói.

Lực lượng chức năng đang tích cực khắc phục tình trạng sạt lở tại km269 trên đèo Khau Phạ (Ảnh: Ngọc Sơn).

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tú Lệ, do ảnh hưởng của mưa lũ, trên đèo Khau Phạ có tất cả khoảng 30-40 điểm sạt lở, tuy nhiên điểm sạt lớn nhất ở km269 nêu trên. Khi máy xúc bắt đầu san gạt thì đất đá, nước từ trên cao lại dội xuống khiến việc sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn.

Theo vị Chủ tịch UBND xã Tú Lệ, mặc dù mưa đã tạnh từ chiều 1/10, tuy nhiên tới nay tuyến đường vẫn chưa thể thông, lực lượng chức năng đang tiếp tục cố gắng khắc phục các điểm sạt lở cho bà con đi lại.

Trước mắt, đơn vị sửa chữa lên phương án nắn dòng chảy dọc theo mương cạnh đường. Sau khi cắt được dòng nước tại vị trí sạt lở sẽ tiếp tục gia cố rọ đá nhằm thông tuyến tạm thời cho người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cho biết, tính tới 17h ngày 1/10, mưa lũ đã gây ngập lụt tại các khu vực dọc sông Hồng, đặc biệt là ở các xã, phường gồm: Yên Bái, Âu Lâu, Nam Cường, Văn Phú, Trấn Yên, Quy Mông.

Mưa lũ gây ra lũ quét, sạt lở đất khiến các xã, phường bị ảnh hưởng nặng nề như: Việt Hồng, Tú Lệ, Văn Bàn, Dương Quỳ, Tả Phìn. Mưa lũ cũng làm một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Lào Cai bị sạt lở nhiều như quốc lộ: 32, 279, 37, 4D; tỉnh lộ 151, 162, 172.

Nhà chức trách cho biết, mưa lũ đã làm 5 người chết, 5 người mất tích và 10 người khác bị thương; hơn 9.700 ngôi nhà bị ảnh hưởng thiệt hại. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 2.750 tỷ đồng, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai .