Vụ ngư dân mất tích trên biển: Vợ nghèo cùng 4 con thơ ở nhà thuê tạm bợ

Ngày 29/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đơn vị liên quan đã thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ đến gia đình, thân nhân thuyền viên hai tàu cá gặp nạn trên biển.

Đoàn đã đến thăm, trao 5 triệu đồng hỗ trợ tới mỗi gia đình 10 thuyền viên của tàu cá BĐ-97258TS (mất liên lạc từ ngày 27/9) và tàu cá BĐ-83019TS (bị tông chìm ngày 4/10).

Các đơn vị trao tiền hỗ trợ tới gia đình chị Huỳnh Thị Tình - vợ thuyền viên Hà Quốc Phong, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Cường).

Tại phường Hoài Nhơn Đông, gia đình các ngư dân trên tàu BĐ-97258TS vẫn mỏi mòn chờ đợi tin tức người thân. Đến nay, khi mọi hy vọng đã cạn, thân nhân các ngư dân đã lập bàn thờ cho những nạn nhân xấu số.

Trong số các thuyền viên mất tích, gia đình anh Hà Quốc Phong (40 tuổi, trú tại tổ dân phố Diêu Quang, phường Hoài Nhơn Đông) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ anh Phong làm nghề ve chai, một mình nuôi 4 con nhỏ, trong đó 1 cháu bị tật bẩm sinh. Năm mẹ con đang sống trong căn nhà thuê tạm bợ.

Nhằm giúp gia đình sớm vượt qua khó khăn, UBND phường Hoài Nhơn Đông đã vận động nguồn lực sẽ hỗ trợ xây dựng căn nhà mới cho vợ con anh Phong. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam cam kết đóng góp ngày công lao động trong quá trình thi công.

Đơn vị chức năng trao hỗ trợ tới gia đình ngư dân Nguyễn Trần Út, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá BĐ-83019TS bị tàu hàng nước ngoài đâm chìm và tử vong ngày 4/10 (Ảnh: Công Cường).

Như Dân trí đã thông tin, tàu cá BĐ-97258TS do ông Huỳnh Văn Sơn (44 tuổi, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, cùng 8 ngư dân đang hoạt động trên vùng biển Đông Nam Gia Lai, cách đất liền khoảng 147 hải lý, mất liên lạc từ ngày 27/9 đến nay.

Đối với tàu cá BĐ-83019TS do ông Nguyễn Trần Út (49 tuổi, trú tại xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên bị tàu nước ngoài đâm chìm ngày 4/10. May mắn 10 thuyền viên được tàu cá địa phương cứu sống, riêng ông Út bị chìm trong ca bin tàu và tử vong.