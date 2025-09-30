Xin huy động cảnh sát biển, hải quân, không quân hỗ trợ tìm kiếm 8 ngư dân

Ngày 30/9, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp bàn phương án tìm kiếm tàu cá cùng 8 ngư dân của địa phương bị mất liên lạc ngoài khơi.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo ngay Bộ Quốc phòng để xin huy động cảnh sát biển, hải quân, không quân hỗ trợ tìm kiếm.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm tàu cá cùng 8 ngư dân mất liên lạc trên biển (Ảnh: Công Sơn).

Ông Tuấn cũng đồng ý với đề xuất của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc thành lập sở chỉ huy lâm thời, đồng thời đề nghị đơn vị khẩn trương hoàn thành dự thảo kế hoạch tìm kiếm cứu nạn.

Trong đó, ông yêu cầu mở rộng khu vực tìm kiếm, huy động sự hỗ trợ của tàu cá đang đánh bắt gần khu vực tàu mất liên lạc, phát tín hiệu thường xuyên để các ngư dân nắm bắt, hỗ trợ.

Tàu cá BĐ-97258TS có 8 lao động, do ông Huỳnh Văn Sơn (SN 1981, trú tại phường Hoài Nhơn Đông), làm chủ kiêm thuyền trưởng. Tàu hành nghề mành chụp kiêm câu cá ngừ đại dương, xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cà Ná (Khánh Hòa) từ ngày 12/9.

Lúc 20h13 ngày 27/9, khi đang hoạt động trên vùng biển, cách Đông Nam phường Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 147 hải lý, thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, khiến tàu cá mất liên lạc với gia đình.

Đến 20h45 ngày 28/9, gia đình chủ tàu BĐ-97258TS đã đến đồn Biên phòng Tam Quan Nam báo cáo sự việc.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đến nay chưa liên lạc được với tàu BĐ-97258 TS. Đơn vị này đang phối hợp lực lượng biên phòng các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk kêu gọi tàu cá trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm, thường xuyên liên lạc với gia đình để nắm thông tin.

Tại cuộc họp, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa ra các tình huống xấu có thể xảy ra với tàu BĐ-97258TS, như quá trình hoạt động trên biển tàu bị sét đánh; vị trí đánh bắt trong khu vực tàu hàng hải, khả năng bị đâm chìm; do ảnh hưởng của bão số 10, sóng to gió lớn nên có thể tàu bị chìm...