Vụ mô hình mã đáo thành công bị đập phá: Chính quyền tìm phương án sửa chữa

Ngày 17/3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị xác nhận đã liên hệ nghệ nhân Đinh Văn Tâm (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị), tác giả mô hình "Mã đáo thành công" để khảo sát, tìm phương án sửa chữa sau khi những chú ngựa bị đập phá, hư hỏng.

Theo vị lãnh đạo, những ngày qua địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bầu cử, do đó việc khảo sát, sửa chữa mô hình "Mã đáo thành công" chưa thể thực hiện ngay. Các tượng ngựa đã được che phủ bằng bạt nhằm bảo vệ trong thời gian chờ phương án khắc phục.

Mô hình "Mã đáo thành công" bị hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Trước đó, UBND xã Lao Bảo thuê nghệ nhân Đinh Văn Tâm thực hiện 8 tượng ngựa từ nguồn xã hội hóa, với cảm hứng từ câu thành ngữ "Mã đáo thành công", trưng bày bên hồ Tâm Thủy, công viên Lao Bảo.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mô hình "Mã đáo thành công" ở xã Lao Bảo thu hút rất đông du khách và người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Hình ảnh về đàn ngựa cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Mô hình "Mã đáo thành công" được chụp dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Nhật Anh).

Tuy nhiên vào ngày 11/3, chính quyền xã Lao Bảo phát hiện một số tượng ngựa bị gãy phần đầu, mất chân, vỡ các chi tiết, biến dạng so với hình dáng ban đầu.

Cơ quan chức năng xác định 2 học sinh 7 và 9 tuổi, trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo do nhận thức hạn chế đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, lấy chân đạp khiến mô hình ngựa bị cụt đầu, rụng chân. Một số dòng chữ trang trí cũng bị 2 em này phá hỏng.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm cũng xác nhận đã được chính quyền xã Lao Bảo liên hệ để lên phương án sửa chữa mô hình "Mã đáo thành công". Anh Tâm khá buồn khi tác phẩm của mình bị phá hoại.