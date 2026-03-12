Mô hình "Mã đáo thành công" cụt đầu, hỏng chân nghi bị phá hoại

Ngày 12/3, lãnh đạo UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho biết địa phương đang phối hợp với đơn vị liên quan kiểm tra hiện trường, xác minh nguyên nhân quần thể mô hình "Mã đáo thành công" tại khu vực hồ Tâm Thủy, xã Lao Bảo bị hư hỏng.

Mô hình "Mã đáo thành công" trưng bày tại xã Lao Bảo từng thu hút sự chú ý của người dân và du khách. Hình ảnh về đàn ngựa cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều khen ngợi dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Mô hình "Mã đáo thành công" bị hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Tuy nhiên, chiều 11/3, chính quyền địa phương phát hiện một số tượng ngựa bị gãy phần đầu, mất chân, vỡ các chi tiết, biến dạng so với hình dáng ban đầu. Tình trạng này khiến tổng thể công trình bị ảnh hưởng về mỹ quan, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.

Chính quyền xã Lao Bảo và các đơn vị chức năng đang kiểm tra hiện trạng, trích xuất camera trong khu vực để làm rõ nguyên nhân hư hỏng. Nếu xác định có hành vi phá hoại, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định.

Mô hình đàn ngựa chào đón Tết Bính Ngọ 2026 tại xã Lao Bảo lấy cảm hứng từ câu thành ngữ "Mã đáo thành công". Sự xuất hiện của đàn ngựa dịp Tết vừa qua không chỉ tạo không khí rộn ràng mà còn thu hút du khách, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ, thương mại tại xã Lao Bảo.

Mỗi con ngựa trong mô hình có kích thước, hình dáng khác nhau, cao 2-3,5m, được tạo hình trong tư thế phi nước đại, dáng vẻ mạnh mẽ, sinh động, mang đến cảm giác tràn đầy năng lượng và khí thế của năm mới.

Mô hình "Mã đáo thành công" được chụp dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Nhật Anh).

Khung bên trong mô hình được gia công bằng sắt chắc chắn, bên ngoài tạo hình bằng xốp, sau đó phủ nhiều lớp thạch cao, keo và sơn hoàn thiện. Quá trình thi công đòi hỏi sự tỉ mỉ để đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền và khả năng chịu được điều kiện thời tiết ngoài trời.

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình, Quảng Trị), "cha đẻ" của nhiều linh vật Tết nổi tiếng như Hổ (2022), Mèo (2023), Rồng (2024) và Rắn (2025), là người đã tạo ra mô hình đàn ngựa này.