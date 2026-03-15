Mô hình "Mã đáo thành công" bị cụt đầu có kinh phí thực hiện bao nhiêu?

Liên quan đến vụ việc mô hình "Mã đáo thành công" tại xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị bị 2 em nhỏ đập phá, chính quyền địa phương đang tính phương án sửa chữa để trưng bày tiếp nếu kinh phí phù hợp hoặc di dời, xử lý để đảm bảo mỹ quan.

Mô hình "Mã đáo thành công" nêu trên được chính quyền xã Lao Bảo thực hiện dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ bằng nguồn xã hội hóa, chi phí hơn 400 triệu đồng. Mô hình trưng bày ở hồ Tâm Thủy, xã Lao Bảo nhằm tạo không khí rộn ràng dịp Tết, thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ tại địa phương.

Mô hình "Mã đáo thành công" bị hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Bình luận trên các bài viết liên quan đến mô hình "Mã đáo thành công" bị đập phá, nhiều bạn đọc nêu ý kiến cần có biện pháp giáo dục, răn đe đối với 2 em nhỏ gây ra vụ việc. Một số người tỏ ra tò mò với chất liệu làm ra các chú ngựa.

"Những đứa trẻ hư, tưởng vô tình hóa ra cố tình. Nên bắt lao động công ích dọn dẹp đường phố xung quanh đó cho hiểu vấn đề", bạn đọc Phongle bình luận.

Bạn đọc Đạt Tô thắc mắc: "Mô hình làm bằng giấy hay mút xốp thế nhỉ?".

"Đây không phải là công trình vĩnh cửu, nó chỉ là những mô hình thời vụ!", bạn đọc Nguyễn Duy Hy nêu ý kiến.

Mô hình "Mã đáo thành công" được chụp dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Nhật Anh).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nghệ nhân Đinh Văn Tâm, trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị, "cha đẻ" của nhiều linh vật Tết nổi tiếng như Hổ (2022), Mèo (2023), Rồng (2024) và Rắn (2025), là người đã tạo ra mô hình đàn ngựa ở xã Lao Bảo.

Khung bên trong mô hình được gia công bằng sắt, bên ngoài tạo hình bằng xốp, sau đó phủ nhiều lớp thạch cao, keo và sơn hoàn thiện. Mỗi con ngựa trong mô hình có kích thước, hình dáng khác nhau, cao 2-3,5m, được tạo hình trong tư thế phi nước đại, dáng vẻ mạnh mẽ, sinh động.

Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, mô hình "Mã đáo thành công" ở xã Lao Bảo thu hút rất đông du khách và người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh. Hình ảnh về đàn ngựa cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Việc mô hình bị phá hỏng khiến tổng thể công trình bị ảnh hưởng về mỹ quan, nhiều người dân không khỏi tiếc nuối.

Mô hình thu hút người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh dịp Tết Nguyên đán (Ảnh: Nhật Anh).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 11/3, chính quyền xã Lao Bảo phát hiện một số tượng ngựa của mô hình "Mã đáo thành công" trưng bày bên hồ Tâm Thủy bị gãy phần đầu, mất chân, vỡ các chi tiết, biến dạng so với hình dáng ban đầu.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Lao Bảo xác định 2 thiếu nhi 7 và 9 tuổi trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo do nhận thức hạn chế đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, lấy chân đạp khiến mô hình ngựa bị cụt đầu, rụng chân. Một số dòng chữ trang trí cũng bị 2 em nhỏ này phá hỏng.

Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình răn đe, quản lý, giáo dục đối với 2 thiếu nhi này.