Gia cảnh hai cháu nhỏ đập phá mô hình "Mã đáo thành công"

Vụ việc mô hình "Mã đáo thành công" tại xã Lao Bảo bị phá hoại đã được Công an xã Lao Bảo làm rõ, thủ phạm là 2 cháu nhỏ 7 và 9 tuổi. Sự việc không chỉ gây thiệt hại về tài sản mà còn đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Theo xác minh của Công an xã Lao Bảo, 2 cháu nhỏ H.V.B. (7 tuổi) và H.T.H. (9 tuổi), cùng trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo, đã dùng cán cờ bằng sắt đập phá, dùng chân đạp khiến một số tượng ngựa bị mất đầu, gãy chân, đuôi và bóc phá các dòng chữ trang trí. Cả 2 cháu đã thừa nhận hành vi của mình.

Mô hình "Mã đáo thành công" bị hư hỏng (Ảnh: Vũ Ngọc).

Ông Hồ Văn Hoan, Trưởng thôn Ka Tăng, cho biết cả B. và H. đều là người đồng bào dân tộc, gia đình thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ ly hôn. Cháu B. hiện sống với cậu ruột của mẹ, trong khi H. sống cùng ông bà ngoại đã ngoài 65 tuổi do mẹ đi làm xa. Hai cháu là hàng xóm, thường xuyên đi học và đi chơi cùng nhau.

Ông Hoan cũng tiết lộ, không chỉ phá hoại mô hình "Mã đáo thành công", 2 cháu còn thường xuyên lang thang trên các tuyến đường của thôn, có khi đi chơi 2-3h mới về nhà.

Thầy Nguyễn Văn Ái, phụ trách điểm trường Ka Tăng, Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo, bày tỏ sự bất ngờ và buồn bã khi biết học sinh của mình liên quan đến vụ việc. Thầy Ái nhận xét B. đi học đều đặn, biết nghe lời, trong khi H. là trường hợp cá biệt, hiếu động, khó quản lý.

Thầy Ái cho biết nhà trường đã nhiều lần phối hợp với thôn, chính quyền xã để làm việc với gia đình H., tìm giải pháp giáo dục và hỗ trợ. Tuy nhiên, do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu sự kèm cặp thường xuyên của bố mẹ, việc quản lý, giáo dục các cháu gặp nhiều trở ngại.

Thầy Nguyễn Thái Bình, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo, nhấn mạnh vai trò quan trọng của gia đình trong việc hình thành nhân cách và hành vi của trẻ.

"Thầy cô sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình để giáo dục, khuyên bảo các em, trao đổi để phụ huynh quan tâm nhiều hơn đến con mình. Nếu như các em được quan tâm, kèm cặp thường xuyên có lẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc vừa qua. Hy vọng 2 em sớm nhận ra sai sót, chăm ngoan, tập trung vào việc học", thầy Bình chia sẻ.

Mô hình "Mã đáo thành công" được chính quyền xã Lao Bảo thực hiện trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ bằng nguồn xã hội hóa, với chi phí hơn 400 triệu đồng. Mô hình này đã thu hút đông đảo du khách và người dân đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh, nhận được nhiều lời khen ngợi trên mạng xã hội.

Lãnh đạo UBND xã Lao Bảo đang bàn phương án xử lý mô hình bị hư hỏng. Có thể sửa chữa để tiếp tục trưng bày nếu chi phí hợp lý, hoặc di dời, xử lý nhằm đảm bảo mỹ quan khu vực công viên. Việc mô hình bị phá hỏng đã gây tiếc nuối cho nhiều người dân và ảnh hưởng đến tổng thể công trình.

Công an xã Lao Bảo đã phối hợp với chính quyền, gia đình để nhắc nhở, tăng cường quản lý và có biện pháp giáo dục nhằm giúp các cháu nhận thức rõ việc làm sai trái của mình.