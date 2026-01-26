Vụ loạt biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi: Xây kè không theo giấy phép

Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả giám định, đánh giá nguyên nhân sự cố sập đổ, hư hỏng hàng loạt biệt thự và hạng mục công trình tại dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành trong đợt bão Bualoi (bão số 10) cuối tháng 9/2025.

Không thi công tuyến kè biển theo giấy phép

Theo báo cáo, dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, được triển khai tại khu vực xã Xuân Thành và xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân cũ (nay thuộc xã Tiên Điền và xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Công trình thuộc loại dân dụng cấp III, quy mô lớn với hàng trăm căn biệt thự, nhà liền kề cùng các hạng mục phụ trợ như kè biển, đường nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, bể bơi và cảnh quan.

Hàng loạt căn biệt thự tại biển Xuân Thành sập đổ trong bão Bualoi (Ảnh: Văn Nguyễn).

Sự cố xảy ra trong các ngày 27-29/9/2025, khi bão Bualoi đổ bộ vào khu vực ven biển Hà Tĩnh. Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy 23 căn biệt thự giáp biển bị sụp đổ một phần hoặc hư hỏng nặng. Một số hạng mục khác như kè biển, bể bơi và tường rào cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Qua giám định, cơ quan chuyên môn phân loại kè biển tại dự án thành ba đoạn. Trong đó, đoạn kè được Sở Xây dựng cấp phép số 40 dài 428m, thiết kế theo dạng kè lá sen bằng bê tông cốt thép dự ứng lực cơ bản vẫn ổn định.

Tuy nhiên, tuyến kè được cấp phép số 38 dài 850m lại chưa được thi công. Đáng chú ý, chủ đầu tư đã xây dựng một tuyến kè khác dài 884m nhưng không được cấp phép, trong đó có tới hơn 832m bị sập, chiếm 94% chiều dài.

Về nguyên nhân, Sở Xây dựng cho biết có cả yếu tố khách quan và chủ quan. Trong thời điểm bão Bualoi, khu vực ven biển Hà Tĩnh ghi nhận gió giật mạnh tới cấp 14, mưa lớn kéo dài và sóng biển cao tới 7m, trùng thời điểm triều cường. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt này khiến sóng lớn phá hoại bờ kè, khoét sâu chân móng, gây sạt lở nền đất phía sau.

Chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp (Ảnh: Dương Nguyên).

Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh nguyên nhân chủ yếu đến từ yếu tố con người. Chủ đầu tư không thi công tuyến kè biển theo giấy phép được cấp, mà xây dựng phương án kè khác chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Giải pháp thiết kế của tuyến kè không phép được xác định là không bảo đảm khả năng chịu lực. "Khi sóng lớn và mưa kéo dài, cát phía trước bị cuốn trôi, đất phía sau bão hòa nước, tạo áp lực lớn lên thân kè khiến công trình bị gãy ngang, sập, kéo theo sạt lở móng biệt thự và các hạng mục lân cận", Sở Xây dựng Hà Tĩnh phân tích.

Ngoài ra, quá trình thi công kè cũng bị kết luận là chưa tuân thủ đầy đủ hồ sơ thiết kế, không chuẩn so với bản vẽ hoàn công.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm khắc phục

Sở Xây dựng Hà Tĩnh khẳng định chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính trong việc khắc phục hậu quả sự cố, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Các đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, thi công, giám sát cũng phải chịu trách nhiệm liên đới theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Trên cơ sở kết quả giám định, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phá dỡ các công trình hư hỏng, sụp đổ, không còn khả năng sửa chữa, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn; thời hạn khắc phục hậu quả không quá 6 tháng.

Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm chính về khắc phục hậu quả (Ảnh: Dương Nguyên).

Chủ đầu tư phải xây dựng lại tuyến kè biển theo phương án bảo đảm an toàn, chất lượng và tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản do sự cố gây ra.

Như Dân trí đã phản ánh, hơn 20 căn biệt thự giáp biển thuộc dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành tại bãi biển Xuân Thành bị hư hỏng nặng khi bão Bualoi đổ bộ. Đây là một trong 3 dự án thành phần thuộc dự án Khu du lịch biển và sân golf Xuân Thành.

Chủ đầu tư dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu tiên vào năm 2008, điều chỉnh thay đổi 4 lần, lần cuối vào tháng 1/2024.

Dự án có quy mô gần 348.000m2, tổng vốn đầu tư 930 tỷ đồng, gồm khoảng 500 căn biệt thự và nhà liền kề. Mỗi căn biệt thự có diện tích 180-250m2.

Theo giới thiệu, dự án hướng tới xây dựng khu đô thị nghỉ dưỡng biển cao cấp, kết hợp nhà ở để bán và cho thuê, phục vụ du khách trong, ngoài nước. Khu biệt thự được quảng bá là đô thị nghỉ dưỡng biển hấp dẫn nhất Bắc Trung Bộ, mang phong cách kiến trúc Địa Trung Hải với mái vòm cao, rộng.