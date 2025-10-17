Vụ hàng loạt cột điện chiếu sáng lộ lõi thép chữ V: Chưa tìm thấy hồ sơ

Ngày 17/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đang làm văn bản để yêu cầu công ty môi trường - đô thị (đơn vị quản lý, vận hành) cung cấp những thông tin liên quan đến hệ thống cột điện đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn bị gãy đổ hàng loạt sau bão.

"Hồ sơ làm từ bản giấy nhưng từ rất lâu rồi nên tìm cả 2-3 nơi vẫn chưa thấy. Vì thế, chúng tôi đang làm văn bản để yêu cầu cung cấp những thông tin liên quan", vị lãnh đạo thông tin.

Nhiều cột điện chiếu sáng gãy đổ lộ lõi có thanh thép tròn và chữ V (Ảnh: Thông Hoàng).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều cột điện đèn chiếu sáng trên một tuyến đường ở Hà Tĩnh bị gãy đổ, để lộ lõi bên trong gồm thép tròn đặc và thép chữ V.

Lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh sau đó xác nhận những hình ảnh này ghi lại trên tuyến đường Tiên Sơn của địa phương.

Theo lãnh đạo phường, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), hơn 10 cột điện đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn bị gãy đổ. Số cột này vốn được di dời, tận dụng từ các dự án mở rộng quốc lộ 1A và quốc lộ 8A qua địa bàn thị xã Hồng Lĩnh (cũ) cách đây hơn 10 năm.

Chính quyền phường đã giao đơn vị quản lý tháo dỡ, khắc phục các cột hư hỏng và rà soát hồ sơ để làm rõ.

Cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn gãy đổ hàng loạt (Ảnh: Thông Hoàng).

Trước đó, vào cuối tháng 9, mạng xã hội chia sẻ nhiều clip, hình ảnh liên quan đến cột điện đôi đổ gãy sau bão Bualoi, để lộ phần lõi mà người dân cho rằng cột không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Đây là cột điện đôi tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc hệ thống đường dây 35kV. Cột điện đôi được sử dụng tại vị trí này để chịu tải, chịu lực.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết cột điện đôi đổ gãy mà người dân phản ánh do Công ty TNHH Khánh Vinh (có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc hai loại thép tròn đặc và chữ V, chứ không phải sắt hộp như người dân phản ánh.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14, đổ bộ và quần thảo ở tỉnh này kéo dài tới 12 giờ (từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9) khiến hơn 2.000 cột điện đổ gãy.