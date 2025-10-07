Hàng loạt cột điện chiếu sáng gãy đổ lộ lõi thép chữ V

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh nhiều cột đèn trên một tuyến đường ở Hà Tĩnh bị gãy đổ, để lộ lõi bên trong gồm thép tròn đặc và thép chữ V.

Chiều 7/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo phường Bắc Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết những hình ảnh này ghi lại trên tuyến đường Tiên Sơn của địa phương.

Cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn gãy đổ hàng loạt (Ảnh: Thông Hoàng).

Theo vị này, do ảnh hưởng của bão Bualoi (bão số 10), hơn 10 cột đèn chiếu sáng trên đường Tiên Sơn bị gãy đổ. Số cột này vốn được tận dụng từ các dự án mở rộng quốc lộ 1A và quốc lộ 8A qua địa bàn cách đây hơn 10 năm.

"Những cột đèn này được di dời, tận dụng lại từ dự án trước. Chúng tôi đang rà soát hồ sơ để làm rõ thông tin cụ thể", lãnh đạo phường nói.

Cũng theo vị lãnh đạo trên, hệ thống chiếu sáng này hiện do một công ty môi trường - đô thị trên địa bàn quản lý, vận hành. Chính quyền đã giao đơn vị này tháo dỡ, khắc phục các cột hư hỏng.

Nhiều cột điện chiếu sáng gãy đổ lộ lõi có thanh thép tròn và chữ V (Ảnh: Thông Hoàng).

Trước đó, vào cuối tháng 9, mạng xã hội chia sẻ nhiều clip, hình ảnh liên quan đến cột điện đôi đổ gãy sau bão Bualoi, để lộ phần lõi mà người dân cho rằng cột không đảm bảo chất lượng, kỹ thuật.

Đây là cột điện đôi tại thôn Dư Nại, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc hệ thống đường dây 35kV. Cột điện đôi được sử dụng tại vị trí này để chịu tải, chịu lực.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết cột điện đôi đổ gãy mà người dân phản ánh do Công ty TNHH Khánh Vinh (có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An) sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2014. Nhà sản xuất này sử dụng cùng lúc hai loại thép tròn đặc và chữ V, chứ không phải sắt hộp như người dân phản ánh.

Hiện, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra làm rõ sự việc.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, bão Bualoi với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14, đổ bộ và quần thảo ở tỉnh này kéo dài tới 12 giờ (từ 19h ngày 28/9 đến 6h ngày 29/9) khiến hơn 2.000 cột điện đổ gãy.