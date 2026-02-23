Vụ đấm tài xế rồi xin lỗi khi thấy camera: Bị hành hung bởi lý do trời ơi

Nam tài xế xe công nghệ tại Đắk Lắk điều khiển ô tô chở 4 người trong một gia đình (2 vợ chồng và 2 con nhỏ), sau đó cặp vợ chồng mâu thuẫn và người chồng vô cớ đấm vào mặt tài xế gây chảy máu miệng.

Điều đáng nói khi biết ô tô có gắn camera giám sát, người chồng "quay xe" thay đổi thái độ từ hung hãn sang hiền dịu và liên tiếp xin lỗi tài xế. Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của độc giả Dân trí.

Nam hành khách đấm vào mặt tài xế khi xe đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhiều độc giả cho rằng hành vi của người đàn ông là khó chấp nhận, thể hiện sự ngông cuồng, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác khi tài xế đang lái xe.

Bạn đọc Long Nguyen Bao nêu quan điểm: "Không thể chấp nhận dùng bạo lực như vậy, xã hội cần lên án và cơ quan chức năng cần khẩn trương vào cuộc xử lý nghiêm trị. Người đàn ông phải bồi thường thỏa đáng tổn thất tinh thần, vật chất cho người bị hại".

Đồng ý kiến, độc giả L.M.N. bày tỏ: "Chuyện vợ chồng mình thì về nhà mà giải quyết, vô cớ đánh người là sai rồi, dù anh là ai đi chăng nữa cũng không bao giờ được xâm phạm đến tính mạng và danh dự của người khác".

"Nên bắt giam và xử lý hình sự tội hành hung vô cớ gây thương tích và nguy hiểm cho nhiều người", bạn đọc Tuấn Đào viết.

Bạn đọc Nguyễn Minh Quang cho rằng dù tài xế không yêu cầu, nhưng vẫn mong công an làm nghiêm vụ này để làm gương với những kẻ du côn, coi thường luật pháp. "Vẫn có những người bị hành hung bởi lý do trời ơi như "trông ngứa mắt" hay "dám nhìn đểu" lắm", bạn đọc này bình luận.

Tài khoản Tran Lam nhận định việc đánh tài xế khi người này đang lái xe là hành vi nguy hiểm đến tính mạng của những người ngồi trên xe. "Lúc đó tài xế mà mất bình tĩnh đâm vào lề, lật xe hay gì đó thì giống như tự sát", bạn đọc nêu góc nhìn.

"Loại cha đánh người trước mặt vợ con này sao đủ tư cách để dạy con. Gặp tài xế có tí máu côn đồ không kiềm chế bản thân bị phản kèo lại bỏ mạng, vợ phải đi thêm bước nữa có phải khổ thân vợ không", độc giả Miền Tây Thanh Bình nhận xét.

Còn bạn đọc Vũ Phạm bày tỏ: "May mà có camera".

Như Dân trí phản ánh, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), anh N. (39 tuổi, tài xế xe dịch vụ), chở gia đình 4 người từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập).

Trên đường di chuyển, người chồng mắng vợ của mình rồi liên tục chửi thề. Sau đó, người đàn ông vô cớ quay qua chửi bới tài xế rồi lao tới đấm vào mặt.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với chồng rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.

Anh N. cho rằng ngoài việc bị người đàn ông đấm vào mặt gây chảy máu trong miệng, ô tô cũng bị vị khách đóng mạnh gây hư hỏng nhẹ phần cửa xe.

Công an phường Tân Lập đã mời nam tài xế và người đàn ông có liên quan đến trụ sở làm việc. Đến nay, mới chỉ có nam tài xế đến trụ sở làm việc; riêng người đàn ông đang ở tỉnh Khánh Hòa và xin phép sẽ đến làm việc với công an vào tuần tới.