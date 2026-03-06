"Cú đấm tài xế 2,5 triệu đồng": Mức phạt dễ sinh nhờn với pháp luật

Liên quan đến việc người đàn ông bị UBND phường Tân Lập (Đắk Lắk) xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng vì đánh tài xế xe công nghệ ở Đắk Lắk, nhiều bạn đọc báo Dân trí đã lên tiếng cho rằng mức phạt này chưa tương xứng với hành vi nguy hiểm mà người đàn ông gây nên cho tài xế và những người ngồi trên xe.

Bạn đọc Nguyen Khanh bày tỏ ý kiến: "Xử phạt hành chính là không đủ sức răn đe, cần khởi tố, bỏ tù những kẻ côn đồ này".

Người đàn ông đấm tài xế bị xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng (Ảnh: Cắt từ clip).

Đồng quan điểm, tài khoản Bui Le Trung cho rằng: "Mức phạt không đủ sức răn đe, dễ sinh nhờn với pháp luật".

Bạn đọc Hoàng Nguyễn nhận định, vụ việc không chỉ có mỗi lỗi xâm phạm sức khỏe, nó trực tiếp uy hiếp đến an toàn của xe vì xe đang di chuyển. Bạn đọc này bày tỏ thêm, nếu trên không có tội danh uy hiếp an toàn bay thì dưới mặt đất cũng cần xem xét tương tự.

Độc giả Quang Nguyen cho rằng việc xử phạt đã xong và tài xế có thể thuê luật sư, kiện ở một vụ kiện khác để đòi bồi thường thiệt hại.

Tài khoản Hùng Bùi Đức thẳng thắn bày tỏ: "Nếu chỉ phạt hành chính 2,5 triệu đồng thì tài xế không nhận đền bù và đấm lại được không? Xử gì sao nhẹ quá vậy?".

"Quá nhẹ, không đủ tính răn đe. Sẽ là tiền lệ xấu cho mấy hành vi côn đồ. Cần xử lý nghiêm. Thiết nghĩ nếu không có camera thì kẻ đó có ăn năn không", tài khoản Coi Chung viết.

Một số ý kiến cho rằng cần phải xử lý nghiêm hơn để có sự răn đe chung cho toàn xã hội và ngăn chặn hành vi bạo lực đối với các tài xế.

Như Dân trí phản ánh, ông P.V.H.V. (42 tuổi, trú tại phường Tân Lập, Đắk Lắk) đã bị xử phạt 2,5 triệu đồng do đã đánh tài xế N.Đ.N. (39 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, Đắk Lắk).

Trước đó, khoảng 22h40 ngày 18/2 (mùng 2 Tết), ông N. điều khiển ô tô chở gia đình ông V. gồm 4 người (vợ chồng và 2 con nhỏ) từ km7 đường Hồ Chí Minh đến đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập). Trên đường di chuyển, ông V. mắng vợ của mình rồi văng tục. Chưa dừng lại, người này còn vô cớ chửi tài xế rồi nhoài người sang đấm vào mặt tài xế.

Khi tài xế dừng xe lại bên đường, người vợ đã nói với ông V. rằng trên ô tô có gắn camera giám sát, lúc này người đàn ông mới thay đổi thái độ, nói lời xin lỗi và mong tài xế bỏ qua vụ việc. Sau khi bị đánh, tài xế N. đã đến trụ sở công an trình báo.