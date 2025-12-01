Ngày 1/12, ông Y Ngơn Niê, Chủ tịch UBND xã Ea Ktur (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận đã nắm bắt thông tin trên mạng xã hội và giao công an xã vào cuộc khẩn trương xác minh vụ việc bố xích chân con gái trong phòng.

Theo ông Y Ngơn Niê, bước đầu công an xác định vụ việc xảy ra tại thôn 5A và bé gái trong vụ việc đã được đưa ra khỏi căn phòng này.

Bé gái 9 tuổi bị bố xích chân trong phòng (Ảnh: Trương Nguyễn).

"Cơ quan chức năng sẽ làm việc với người bố để làm rõ nguyên nhân đã xích con mình lại như vậy và căn cứ theo quy định để xử lý tiếp theo", Chủ tịch UBND xã Ea Ktur thông tin.

Được biết, do mẹ đã mất, cháu gái này ở cùng với bố và một người em nhỏ.

Mới đây mạng xã hội Facebook đăng tải clip về bé gái không mặc áo, bị xích trong căn phòng nhỏ đồ đạc lộn xộn và bẩn thỉu.

Do bị xích chân, bé gái không thể đi ra bên ngoài nên mọi sinh hoạt, ăn uống, vệ sinh đều phải ở trong phòng.