Vụ cháy tầng 4 chung cư ở Hà Nội: Cảnh sát hướng dẫn 2 người thoát nạn

Liên quan tới vụ cháy tại tầng 4 chung cư 15B Đông Quan ở Hà Nội, ngày 31/10, Công an TP Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ việc.

Theo đó, khoảng 18h43 ngày 30/10, tại chung cư 15B Đông Quan, phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội xảy ra vụ cháy tại một căn hộ ở tầng 4 của tòa nhà.

Hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát đã điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, khu vực số 11 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Hà Nội) tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Theo cảnh sát, đám cháy bùng phát từ phòng ngủ tại căn hộ 408, tầng 4 của tòa chung cư nêu trên, chỉ huy chữa cháy đã triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ cư dân di chuyển ra khu vực an toàn.

Cảnh sát hỗ trợ, đưa người dân thoát nạn an toàn (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến khoảng 19h10 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH kịp thời khống chế, ngăn cháy lan, hướng dẫn, hỗ trợ đưa 2 người dân thoát nạn an toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.