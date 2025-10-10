Cháy nhà 4 tầng ở gần Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Tối 10/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 21h26 cùng ngày, tại một ngôi nhà 4 tầng trong khu dân cư gần dốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (phường Láng, TP Hà Nội) xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 4 của ngôi nhà 4 tầng (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cảnh sát, khu vực xảy ra cháy tại tầng 4 của ngôi nhà 4 tầng. Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 10 tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng dập lửa, tìm kiếm cứu nạn.

Theo hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội, thời điểm cháy cột khói đen từ vụ hỏa hoạn bốc cao hàng chục mét.

Cột khói đen từ vụ cháy bốc cao hàng chục mét (Ảnh: Cắt từ clip).

Nhà chức trách cho biết vụ cháy không gây thiệt hại về người, nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được làm rõ.

Một nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, khoảng 12h45 cùng ngày, cũng chính tại ngôi nhà nêu trên đã xảy ra hỏa hoạn và cảnh sát đã khống chế, tuy nhiên tới tối nay ngôi nhà này lại tiếp tục xảy ra cháy.