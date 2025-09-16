Vụ cháy 4 người chết: Hà Nội truy trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan

Ngày 16/9, UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh sau vụ cháy tại lán tạm sản xuất cơ khí ở thôn Văn Giáp (xã Thường Tín, TP Hà Nội) làm 4 người tử vong.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu Giám đốc Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND xã Thường Tín và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả.

Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu của Chủ tịch Hà Nội.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy làm 4 người tử vong (Ảnh: Trần Thanh).

Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn.

Người đứng đầu chính quyền Hà Nội yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các xã, phường xử lý dứt điểm các cơ sở lán tạm, cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện.

UBND các xã, phường được giao tập trung xử lý dứt điểm đối với các cơ sở xây dựng sai phép, trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, hành lang bảo vệ rừng, đê điều, lưới điện.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường (Ảnh: Công an Hà Nội).

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h43 cùng ngày.

Công an TP Hà Nội cho biết địa điểm xảy ra cháy là nhà có kết cấu tạm khung thép, mái tôn, cao khoảng 5m với diện tích sàn khoảng 90m2, có lối thoát nạn khẩn cấp. Công trình này xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Thường Tín.

Để hạn chế thiệt hại do cháy xảy ra ở thời gian đang ngủ, bên cạnh việc trang bị các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu, Công an Hà Nội khuyến cáo các hộ gia đình nên trang bị ngay hệ thống cảnh báo cháy sớm tại gia đình.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định.