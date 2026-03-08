Vụ bé trai 9 tuổi mất tích khi tắm biển: Tìm thấy thi thể nạn nhân

Tối 8/3, lãnh đạo phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) xác nhận lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em N.Q.A. (9 tuổi, trú tại địa phương).

Trước đó, trưa 7/3, bé A. cùng một người bạn mang theo áo phao ra khu vực bãi rạn gần bờ kè Đông Hải để tắm biển.

Khu vực bé A. tắm biển rồi gặp nạn (Ảnh: Anh Hải).

Trong lúc tắm, bé A. bị sóng lớn làm tuột áo phao và cuốn ra xa. Thấy A. gặp nạn, người bạn đi cùng chạy lên bờ kêu cứu người dân xung quanh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết trên biển có gió mạnh, sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Sau 2 ngày nỗ lực, thi thể bé A. được tìm thấy cách vị trí bị sóng lớn làm tuột áo phao và mất tích khoảng 500m.

Lãnh đạo xã Đông Hải khuyến cáo khi thời tiết có gió to, biển động mạnh, phụ huynh cần nhắc nhở con em không đi tắm biển để phòng tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.