Bé trai 9 tuổi bị sóng biển đánh tuột áo phao, mất tích

Ngày 8/3, ông Trần Ngọc Quang, Chủ tịch UBND phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, cho biết lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm bé N.Q.A. (9 tuổi, trú tại địa phương) mất tích do bị sóng cuốn.

Trước đó, trưa 7/3, bé A. cùng một người bạn mang theo áo phao ra khu vực bãi rạn gần bờ kè Đông Hải để tắm biển. Trong lúc bé A. đứng trên cầu gỗ của ngư dân rồi nhảy xuống nước, bất ngờ một cơn sóng lớn ập đến, làm tuột áo phao và cuốn cháu ra xa.

Thấy A. gặp nạn, bạn đi cùng đã chạy lên bờ kêu cứu người dân xung quanh. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, do thời tiết trên biển có gió mạnh, sóng lớn nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến khi trời tối, công tác lặn tìm kiếm buộc phải tạm dừng để đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Một người dân sống gần khu vực cho biết những ngày gần đây thủy triều dâng cao, sóng biển mạnh và tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.