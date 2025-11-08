Nam du khách TPHCM bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển ở Lâm Đồng

Chiều 8/11, lực lượng chức năng xã Tân Thành, Lâm Đồng, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm kiếm nam du khách bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực bãi biển thôn Kê Gà.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân bị nước cuốn mất tích (Ảnh: Trần Nguyên).

Nạn nhân là ông V.L.S. (SN 1981), khách du lịch đến từ TPHCM. Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông S. đến bãi biển thôn Kê Gà tắm nhưng không may bị nước nhấn chìm, mất tích.

Nhận tin báo, Công an xã Tân Thành phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tân Thành huy động lực lượng, phương tiện tìm kiếm nạn nhân. Công an tỉnh Lâm Đồng cũng điều động 10 cán bộ, chiến sỹ cùng xe chuyên dụng, ca nô đến khu vực biển tìm kiếm nạn nhân.

Đến 16h30 cùng ngày, việc tìm kiếm nạn nhân chưa có kết quả.