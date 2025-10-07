Công nhân đi làm về nhặt được trẻ sơ sinh trong túi bóng ven đường

Tối 6/10, Công an xã Trung Lộc, Nghệ An, đã phát đi thông báo khẩn tìm thân nhân cho một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Cháu bé được phát hiện trong tình trạng không quần áo, còn nguyên dây rốn, nằm trong túi bóng màu đen bên vệ đường.

Vào chiều tối cùng ngày, một công nhân trên đường đi làm về từ Khu công nghiệp Nam Cấm, khi qua địa bàn xóm 11, xã Trung Lộc, đã nghe tiếng khóc của trẻ nhỏ. Kiểm tra, người này phát hiện một bé sơ sinh nằm trong túi bóng màu đen bị vứt bỏ bên vệ đường.

Bé sơ sinh còn nguyên dây rốn, không mặc quần áo, bị bỏ rơi trong túi bóng màu đen để bên vệ đường (Ảnh: Công an xã Trung Lộc).

Tiếp nhận tin báo, chính quyền xã Trung Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cháu bé được đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.

Theo thông tin từ Công an xã Trung Lộc, cháu bé là bé trai, thời điểm được phát hiện bé không mặc quần áo và không có bất kỳ đồ vật hay giấy tờ tùy thân nào kèm theo.

Trong thời gian chờ đợi thân nhân đến nhận, cháu bé đang được Trạm y tế xã, Công an xã và Phòng Văn hóa - Xã hội xã Trung Lộc phối hợp chăm sóc, nuôi dưỡng. Hiện tại, đã có nhiều gia đình hiếm muộn bày tỏ mong muốn được nhận nuôi cháu bé.